Carnet de nominations du 8 mai 2017

Richard Benjamins chez Axa - Jean-Philippe Bergougnoux chez Colis Privé - Thierry Mandon chez Rollin Publications - Frédéric Schlesinger chez Europe 1...

Richard Benjamins chez Axa

Richard Benjamins est nommé chief data officer d'Axa et directeur du Data Innovation Lab. Richard Benjamins est diplômé en intelligence artificielle et en sciences cognitives à l'université d'Amsterdam. Jusqu'à sa récente nomination, il était en charge des relations extérieures et du big data chez Luca, l'entité dédiée au big data de Telefonica. Son entrée en fonction est effective depuis le 2 mai 2017.

Jean-Philippe Bergougnoux chez Colis Privé

Colis Privé annonce la nomination de Jean-Philippe Bergougnoux au poste de directeur général. Agé de 48 ans et diplômé de l'institut supérieur de commerce de Paris, il débute sa carrière chez Masterfoods avant de rejoindre Mc Cormick puis Adrexo. Depuis 2012, il dirigeait la filiale brésilienne de Voyage Privé.

Stéphane Leterrier chez Coved

Stéphane Leterrier devient directeur général de Coved. Agé de 46 ans et diplômé de l'Essec, il commence sa carrière chez Mazars avant de devenir responsable du contrôle de gestion chez Pernod Ricard, directeur général de Suez Environnement Méditerranée et Rhône-Alpes-Auvergne. En 2014, il rejoint Paprec en qualité de directeur délégué puis de directeur général adjoint.

Thierry Mandon chez Rollin Publications

Actuellement secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon rejoindra le secteur privé le 1er juillet pour occuper le poste de directeur général de Rollin Publications qui édite notamment les revues XXI et 6 Mois. Thierry Mandon a occupé des fonctions de consultant en stratégie d'entreprise et gestion des ressources humaines entre 1986 et 1995 avant de s'engager en politique.

Frédéric Schlesinger chez Europe 1

Frédéric Schlesinger, directeur des antennes de Radio France depuis 2014, est nommé par Arnaud Lagardère vice-PDG d'Europe 1 (ce qui comprend aussi les stations Virgin et RFM). Il a notamment occupé les fonctions de directeur de la radio Le Mouv et de directeur délégué de France Inter.

Les autres nominations de la semaine

Gilles Babinet intègre le comité stratégique de La Parisienne Assurances

intègre le comité stratégique de Jean-François Bay rejoint La Financière de l'Echiquier au poste de directeur stratégie et développement

rejoint au poste de directeur stratégie et développement Timothée Belanger est nommé directeur général adjoint de Fullsix Media

est nommé directeur général adjoint de Stéphane Chéry prend le poste de directeur de la communication externe et de la marque de la SNCF

prend le poste de directeur de la communication externe et de la marque de la Thomas Gousset devient directeur administratif et financier du pôle radio de RTL

devient directeur administratif et financier du pôle radio de Barthélémy Longueveille est nommé chief digital officer de Vallourec

est nommé chief digital officer de Sophie Meynier prend la tête de la communication de Fidal

prend la tête de la communication de Maxime Videmann est le nouveau directeur marketing de SoLocal Network (filiale de SoLocal)

