Carnet de nomination du 12 juin 2017

Alexandre Bompard chez Carrefour - Olivier Buquen chez Chargeurs - Fernando Echegaray chez Aéroports de Paris - Arnaud Molinié chez Deloitte...

Alexandre Bompard chez Carrefour

Le conseil d'administration de Carrefour a choisi Alexandre Bompard comme nouveau président directeur général. Actuellement à la tête de la Fnac (qui comporte désormais Darty), il remplacera Georges Plassat à compter du 18 juillet 2017. Cet énarque a également dirigé Europe 1.

Olivier Buquen chez Chargeurs

Le groupe Chargeurs annonce la promotion d'Olivier Buquen au poste de directeur financier du groupe. Il était jusqu'à présent directeur du développement international et des acquisitions. Diplômé de l'Essec et de Harvard, il a occupé des postes de direction au sein du groupe Bolloré, de BNP Paribas ou encore de PlasticOmnium.

Fernando Echegaray chez Aéroports de Paris

A 57 ans, l'espagnol Fernando Echegaray est nommé directeur des opérations d'Aéroport de Paris. Diplômé de Polytechnique Barcelone, il possède une longue expérience dans le secteur de l'aviation. Depuis 2012, il était directeur de l'ensemble du réseau espagnol d'Aeana, le gestionnaire aéroportuaire espagnol.

Arnaud Molinié chez Deloitte

Deloitte annonce la nomination d'Arnaud Molinié au poste de directeur de la communication et de la marque de Deloitte France et Afrique francophone. Journaliste de formation, passé par le service d'information du gouvernement (SIG), il a dirigé la communication de Genopole. Il a également occupé plusieurs fonctions au sein du groupe Lagardère : directeur de la stratégie et du développement, directeur de la communication de Lagardère active ou encore administrateur de Hachette Livre.

Isabelle Saurat chez Sopra Steria

Isabelle Saurat prend la direction de la transformation numérique de Sopra Steria. Cette énarque a notamment occupé les fonctions de conseiller social au ministère de la Défense, de secrétaire générale du syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif). Depuis 2015, elle était magistrat à la Cour des Comptes.

Les autres nominations de la semaine

Kevin Benharrats devient directeur général d' Amaury Media et directeur de la diversification de la marque L'Equipe

devient directeur général d' et directeur de la diversification de la marque L'Equipe Jean-Marc Guery est le nouveau directeur du département marketing et communication de Ricoh

est le nouveau directeur du département marketing et communication de Jiang Hao est le nouveau directeur général de Yuneec

est le nouveau directeur général de Markus Jewell est nommé vice-président des ventes de Juniper Networks pour la région EMEA

est nommé vice-président des ventes de pour la région EMEA Vincent Pilot est nommé au poste de directeur business development chez DHL Suplly Chain France

est nommé au poste de directeur business development chez Alix Poulet est nommée à la tête de la direction des opérations de Leetchi

