Compte personnel d'activité (CPA) : fonctionnement et calendrier 2017

Le CPA vise à sécuriser le parcours professionnel des salariés du secteur privé et des demandeurs d'emploi.

Présenté comme l'une des grandes avancées sociales du quinquennat de François Hollande, le compte personnel d'activité (CPA) entrera en vigueur entrée en vigueur le jeudi 12 janvier 2017. L'existence du compte personnel d'activité a été dévoilée par la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social. Son existence a été reprécisée dans la Loi Travail (Loi El Khomri). Il vise à créer une flexi-sécurité à la française en s'inspirant des pays scandinaves.

Compte personnel d'activité (CPA), définition et objectifs

Son objectif est de sécuriser les parcours professionnels en permettant aux demandeurs d'emploi et aux salariés du secteur privé en CDI et en CDD de conserver leurs droits à la formation et à la lutte contre la pénibilité lorsqu'ils changent d'employeur. Il est valable de l'entrée sur le marché du travail à la retraite. Il permet également à tous les titulaires de ce compte de connaître leurs droits en temps réel. A l'instar du compte personnel de formation (CPF), il se centre sur le parcours du salarié et non sur son contrat de travail.

Regrouper CPF, compte pénibilité et compte épargne temps

Le compte professionnel d'activité prend la forme d'une plateforme numérique qui regroupe trois dispositifs déjà existants :

Le compte personnel de formation (CPF) : entré en vigueur le 1 er janvier 2015, il remplace le droit individuel à la formation (DIF).

Le compte d'engagement citoyen (CEC)

Le compte pénibilité : ce dispositif, déployé en juillet 2016, permet aux salariés ayant travaillé dans des conditions difficiles (bruit, travail de nuit…) de bénéficier d'une retraite anticipée ou encore de facilités d'accès à la formation.

Pour le moment, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur la fongibilité du dispositif. En d'autres termes, il est encore trop tôt pour savoir si des droits à des congés payés peuvent être utilisés par exemple pour suivre une formation. Cette demande est formulée par la CGT qui demande également l'incorporation du compte épargne temps (CET) dans le dispositif.

Le compte épargne temps ne fait pas partie du dispositif.

Ce compte permet également de recueillir les bulletins de paie dématérialisés qui sont devenus la règle depuis le 1er janvier 2017.

Le compte personnel d'activité (CPA) dans la fonction publique

Pour le moment, ce compte concerne les salariés du secteur privé et les demandeurs d'emploi. A partir de 2018, il sera étendu à la fonction publique mais aussi aux travailleurs indépendants comme les auto-entrepreneurs et les freelances de manière générale.

La loi Travail et le compte personnel d'activité (CPA)

La loi Travail, votée par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2016, prévoit d'inclure dans le CPA un nouveau compte : le compte d'engagement citoyen qui concerne les personnes engagées dans une activité associative. Elle a accordé des droits supplémentaires aux personnes au chômage : celles-ci voient leur plafond d'heures de formation porté de 150 à 400 heures.

Calendrier de mise en place du compte personnel d'activité (CPA)

Les premiers comptes être ouverts à partir du 12 janvier 2017.

La mise en œuvre du CPA a impliqué un travail d'ingénierie sociale de grande ampleur qui a nécessité plusieurs étapes en amont.

19 octobre 2015 : le principe de la mise en place du CPA et son calendrier d'application a été officiellement acté lors de la Conférence sociale.

7 décembre 2015 : début des négociations entre le Medef et les syndicats sur le sujet. Elles se sont étalées jusqu'au mois de février.

21 janvier 2016 : premier jour d'un vaste débat public sur le thème du CPA. Celui-ci, organisé par France Stratégie (également connu sous l’appellation Commissariat général à la stratégie et à la prospective), a duré jusqu'au 20 mars 2016. Son but est que l'ensemble des citoyens puissent appréhender les enjeux de la réforme et contribuer à la conception des mesures qui seront inscrites dans le projet de loi. Un site Internet a été mis en place pour recueillir les contributions.

Mars 2016 : présentation des grandes orientations du CPA dans le projet de loi réformant le droit du travail. Le gouvernement a annoncé le 14 mars que le compte épargne temps (CET) ne sera pas intégré dans le compte personnel d'activité.

