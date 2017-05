LinkedIn : voici les professionnels qui ont le plus de relations

Selon les données dévoilées par le réseau social professionnel, certains secteurs et métiers ont un nombre de relations particulièrement élevé. Lesquels ? Réponse dans cette infographie.

Fin avril 2017, le célèbre réseau social professionnel LinkedIn a dépassé le cap des 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Selon les données du réseau social professionnel mises en forme par notre partenaire Statista, certains secteurs et fonctions sont particulièrement connectés.

Les professionnels du recrutement sont sur-représentés. © Statista - JDN

Avec 702 relations connectées à leur profil en moyenne, les professionnels du recrutement ont de loin le réseau le plus étoffé. Ils devancent les professionnels du capital-risque et du capital investissement (423 relations) ainsi que ceux des ressources humaines (380 relations). Les personnes travaillant dans le secteur du conseil en management et des médias en ligne dépassent la barre des 300 relations.

Si l'on se penche plus en détail sur les fonctions, les RH ont une moyenne de 415 relations et les spécialistes de gestion des produits culminent à 324. Les places suivantes sont occupées par les salariés occupant une fonction dans le développement commercial (283), le marketing (272) et le conseil (244).

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

