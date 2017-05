L'économie numérique, une menace pour l'emploi... selon la génération Z

Le digital bouleverse en profondeur le marché du travail. Et les plus préoccupés par cette situation sont les plus jeunes révèle une étude Elabe.

Le numérique bouleverse tous les métiers existants et tous les secteurs : chauffeurs de taxi, caissiers, commerçants… Mais l'économie numérique constitue-t-elle une chance ou une menace pour l'emploi en France ? Pour connaître l'avis des Français sur cette question, l'institut Elabe a réalisé un sondage en janvier 2017. Celui-ci a été mené auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes. Le principal enseignement a été mis en forme par notre partenaire re.sources, le DataLab de l'emploi de Randstad.

Cliquez sur l'image pour zoomer. © Randstad

Le résultat de l'étude est sans appel et va à l'encontre des idées reçues : plus l'on est jeune, plus l'économie numérique est perçue comme une menace. La fameuse génération Z qui a grandi avec le digital est de loin la plus préoccupée par l'impact de l'économie digitale sur l'emploi. De fait, seulement 51% des 18-24 ans considèrent l'économie numérique comme une opportunité pour l'emploi.

Les 25-34 ans sont quant à eux 64% à considérer l'économie numérique comme une opportunité professionnelle. La proportion s'élève à 60% chez les 35-49 ans et 57% chez les 50-64 ans. Les plus optimistes sont ceux qui ne sont plus dans la vie active : 67% de plus de 65 ans voient le numérique comme une chance pour l'emploi.

