Comment être un candidat idéal ?

Aux yeux du recruteur, le candidat idéal existe. Si vous cherchez à accéder au job de vos rêves, il est bon de viser la perfection. Pour cela, trois qualités sont à adopter.

Qualité n°1 : Assurez-vous d’être aligné avec les pré-requis de l’annonce





C’est la base. Sans ça, rien ne sert d’aller plus loin. L’offre d’emploi étant souvent assez explicite sur le sujet, il faut la passer en revue comme un cahier des charges . Sortez de votre condition de candidat et demandez-vous ce à quoi fait référence le recruteur quand il attend de maîtriser telles compétences ou d’avoir déjà telles expériences. Cette question est peut-être claire mais si on ne vous propose pas d’entretiens, c’est que ça ne l’est pas pour les recruteurs. Demandez à une personne extérieure de lire votre CV pour voir si elle y retrouve les attentes d’une offre d’emploi à laquelle vous souhaitez postuler. Précisons également que la lettre de motivation ne doit pas être négligée.





Que faire si votre CV n’est pas aligné avec les pré-requis du poste ? 3 options sont possibles : revoir la présentation de vos expériences et compétences pour que l’alignement de votre candidature saute aux yeux, revoir votre recherche de poste en fonction de votre profil ou "maquiller" votre CV pour passer le cap de la pré-sélection.





Le tri de CV est de plus en plus automatisé et confié à des algorithmes (par analyse de mots clés ). Par conséquent, il est essentiel de coller un maximum à cette règle, jusqu’à employer sur votre CV les termes mot pour mot de l’annonce. À ce stade, vous capitalisez sur ce que vous avez et vous travaillez simplement à le présenter de façon adéquate. Cette qualité est la clé pour vous offrir une place en entretien.





Qualité n°2 : identifiez vos atouts personnels pour la fonction





Si la qualité n°1 peut vous conduire à l’entretien, elle ne vous fera pas recruter. Vous devez montrer que vous allez prendre en main le job comme personne. Pour ça, il faut vous connaitre. Qu’est-ce qui est à l’origine de votre façon unique de faire ce job ?





- Vos études ? Rarement, les autres ont fait les mêmes.





- Vos expériences ? Passer le stade des 3 ans, ce n’est plus ce facteur qui impacte votre façon de faire.





- Votre personnalité ? Définitivement. Elle est unique et conditionne la façon dont vous abordez vos relations, votre rapport au travail et votre gestion émotionnelle. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi la personne que vous êtes est formidable pour le job, et que vous allez lui donner sa pleine dimension.





Concrètement, le candidat idéal a une approche de la relation adaptée à ce qu’on va lui demander au quotidien dans son job. Si le job implique de rencontrer tous les jours de nouvelles personnes, mieux vaut être instantanément à l’aise avec les autres. De la même manière, il y a pleins de jobs dans lesquels rester en retrait dans la relation est tout à fait perçu comme une qualité. Les questions à vous poser : comment abordez-vous les personnes que vous ne connaissez pas ? Quel rôle jouez-vous dans un groupe de travail ? Comment faites-vous passer vos idées ?





Dans son travail, il est animé par les objectifs du poste. C’est important de s’assurer que le job est adapté à sa façon de travailler. À noter que le rapport au travail est l’aspect de la personnalité le plus stable dans le temps. Rien ne sert de se dire qu’avec un peu d’efforts vous vous adapterez. Vous devez naturellement vous retrouver dans ce que vous allez faire au quotidien, et c’est mieux pour vous avant tout le reste.





Sa gestion émotionnelle doit faire écho à son environnement de travail. Par exemple, l’enthousiasme n’est pas une option chez Disney, et ce serait dommage de devoir se forcer chaque matin à se déformer le visage avec un faux sourire qui retombe aussi vite qu’il est arrivé. Le candidat idéal se sent naturellement à l’aise à l’entretien car il est dans une ambiance qui lui correspond.





Un candidat idéal n’est pas là par hasard mais précisément pour sa capacité à expliquer qui il est et en quoi il est la personne de la situation. Sur les 3 aspects énoncés précédemment, vous devez être en mesure d’illustrer cette alchimie.





Qualité n°3 : Prouvez que vous êtes la personne idéale pour aujourd’hui et sur le long terme





Concrètement, comment le candidat idéal arrive à créer une confiance solide dans sa capacité à prendre en main le job visé ? En montrant qu’au-delà des pré-requis du poste, il a une démarche qui lui permettra de devenir le collaborateur idéal sur la durée. C’est là où beaucoup de candidats se trompent : ils analysent ce besoin comme la volonté de la part des recruteurs de trouver quelqu’un de stable en poste. Or, ce n’est pas vraiment ça.





Vous n’avez pas besoin de dire que vous vous voyez toujours dans l’entreprise dans 10 ans. Ce qui rend un candidat vraiment précieux, c’est lorsqu’il explique comment il a passé son temps à apprendre de nouvelles choses par lui-même.





Soyons clairs. Vos compétences seront dépassées au mieux dans 5 ans. Recruter est un exercice d’anticipation. Un candidat qui n’apprend pas risque d’être rapidement dépassé par l’évolution de sa fonction. Un candidat qui apprend continuellement assure qu’il gardera à minima le niveau pour lequel il a été recruté. Mieux, le candidat idéal fait la différence en montrant que sa valeur ne fera que progresser au fil du temps.





D’où vient ce potentiel d’évolution ? Il est le résultat d’un cocktail de caractéristiques :





- De la curiosité : le candidat idéal est insatiable d’informations. On le constate très vite en entretien : tous les candidats savent qu’ils faut se renseigner sur l’entreprise avant l’entretien, mais il y a une différence flagrante entre ceux tout juste capables d’en dire deux phrases et ceux qui peuvent vous réciter chaque page du site internet, qui reconnaissent le nom des employés car ils les ont stalkés sur LinkedIn, et qui connaissent vos dernières actualités.





- De l’exigence : ce qui fait qu’une personne apprend sans cesse, c’est qu’elle a conscience qu’elle ne connait pas assez de choses, qu’elle peut toujours mieux faire. C’est l’exigence qui nous fait progresser. Si on est satisfait de ce qu’on connait, à quoi bon faire les efforts d’aller plus loin ?





- De l’intelligence : avaler de l’information est une chose, mais on attend surtout des personnes qu’elles se les approprient et en ressortent de la valeur. À ce niveau, pas de magie, c’est le niveau intellectuel de chacun qui va jouer.





Un candidat idéal est capable de présenter des connaissances qu’il a développées par lui-même, sans que personne ne lui ait jamais demandé de le faire.