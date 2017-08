Réforme du travail (Loi Travail) : ce que contiennent les ordonnances

Voulue par Emmanuel Macron, la réforme du travail, suite de la Loi Travail, entrera en vigueur à la rentrée. Les négociations entre partenaires sociaux et gouvernement sont terminées. Les ordonnances seront présentées le 31 août.

11:32 - Philippe Martinez ne fera pas de déclaration suite à la réunion Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez aura la possibilité de lire les ordonnances portant sur la réforme du Code du Travail avant la conférence de presse officielle d’Edouard Philippe prévue le 31 août à midi. Il participe en effet à une réunion multilatérale avec les autres responsables syndicaux. Celle-ci a commencé à 9h45. Toutefois, il a indiqué qu’il ne commentera pas le texte dans l’immédiat : "Je ne vais pas donner de réponse à la sortie de la réunion. Pour le moment, je ne connais pas le texte. Ne me demandez pas de lire 150 pages en deux heures, c’est techniquement impossible". 11:18 - Florian Philippot pointe la faiblesse des syndicats Le député européen FN et principal conseiller de Marine Le Pen Florian Philippot était l’invité de la matinale politique de France info le jeudi 31 août 2017. Il s’est déclaré opposé à la réforme du Code du Travail par ordonnances qui porte atteinte à l’intérêt général du pays. Selon lui, celle-ci est en partie liée à la faiblesse des syndicats : "les syndicats ne sont pas très actifs contre cette Loi Travail". La solution serait la suivante : "il serait souhaitable de mettre en place une réforme syndicale pour ouvrir la diversité syndicale et permettre de voir en France l’émergence de véritables syndicats représentatifs". 11:07 - Olivier Faure craint un texte à côté de la plaque Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne et président du groupe Nouvelle gauche à l’Assemblée nationale se dit préoccupé par le contenu potentiel des ordonnances visant à réformer le Code du Travail par ordonnances. Il considère que le texte a des grandes chances d’être "totalement à côté de la plaque". D’après lui, les deux principaux objectifs d’une réforme du Code du Travail sont la lutte contre le chômage ainsi que le renforcement du dialogue social. Selon l'élu, la Loi Travail ne permet pas de répondre à ces défis. Il reconnaît toutefois qu’en termes de communication, le gouvernement a procédé habilement. 10:56 - Philippe Martinez est plutôt pessimiste Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT est convié à une réunion à Matignon pour découvrir les ordonnances portant sur la réforme du Code du Travail en avant-première le jeudi 31 août à 9h45. Avant de prendre connaissance du texte, il s’est montré plutôt pessimiste sur le contenu: "la tendance ne montre pas que nos propositions vont être écoutées". La CGT est le syndicat le plus opposé à la réforme. C’est pourquoi elle participera à une journée de rassemblement prévue le 12 septembre avec notamment l’Unef, Sud et Solidaires. Notons par ailleurs que FO ne participera pas à ce front syndical. 10:36 - Pour Emmanuel Lechypre, la réforme du travail n’est qu’une brique Selon l’économiste Emmanuel Lechypre interrogé par BFMTV, la réforme du Code du Travail par ordonnances peut potentiellement faire baisser le taux de chômage. Mais elle n’est pas le seul levier sur lequel agir : "ce qui fait la prospérité d’une économie, c’est un marché du travail flexible. C’est ce que propose la Loi Travail. Mais ce n’est pas tout. Il faut aussi des machines, de la formation, des outils une protection social qui ne pèse pas trop. La réforme du travail est donc importante, mais il s’agit juste d’une brique". Selon lui, les effets de la réforme ne seront donc pas visibles sur le court terme. 10:35 - Adrien Quatennens appelle au rassemblement Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord est un fervent opposant à la réforme du Code du Travail par ordonnances que ce soit à l’Assemblée nationale, dans la rue et dans les médias. Invité de la matinale de LCI le jeudi 31 août, il a réitéré son hostilité à la réforme : "le but de ce projet de loi, c’est de remplacer le chômage de masse par la précarisation de l’emploi". Il a également appelé à la convergence des luttes et à un rapprochement avec les syndicats. Ainsi, il a appelé les sympathisants de son parti à participer à la manifestation syndicale du 12 septembre : "La France insoumise sera la manifestation du 12 septembre. Nous appelons sans réserve à manifester derrière les syndicats. Bien évidemment, j’y serai". 10:25 - Le CDI de projet, une réforme qui clive Pour faire baisser le chômage, le gouvernement entend flexibiliser le marché du travail. Il semble pour cela miser sur le contrat de projet également appelé CDI de projet (qui existe déjà dans le secteur du BTP). Le sujet était évoqué dans la loi d’habilitation autorisant le gouvernement à réformer le Code du Travail par ordonnances. Les ordonnances permettront de savoir si cette mesure défendue par le Medef sera véritablement mise en place. Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée. Pour certains syndicats, il s’agit d’une ligne rouge à ne pas franchir car elle pourrait remettre en cause le CDI traditionnel. 10:05 - Loi Travail : Emmanuel Macron s’exprime dans Le Point Accusé de trop peu communiquer, Emmanuel Macron a accordé une longue interview à l’hebdomadaire Le Point le jeudi 31 août. Il s’y exprime sur de nombreux sujets dont la réforme du Code du Travail par ordonnances. Selon lui il s’agit "d’une réforme de transformation profonde". Il considère de son devoir d’agir rapidement : "la réforme du Code du Travail doit être assez ambitieuse et efficace pour continuer à faire baisser le chômage de masse et permettre de ne pas revenir sur le sujet durant le quinquennat". Précisons que le président de la République n’a donné aucune information sur le contenu des ordonnances. 10:04 - Présentation des ordonnances : Jour J Comme prévu, le contenu des cinq ordonnances visant à réformer le Code du Travail sera présenté aujourd’hui. D’après les premières informations le texte total devrait avoisiner les 200 pages. Les syndicats ayant participé aux négociations découvrent les ordonnances en avant-première lors d’une réunion avec Muriel Pénicaud à 9h45. Par la suite, à midi, le premier ministre Edouard Philippe présentera au grand public le contenu du texte dans le cadre d’une conférence de presse. Pour le moment aucune indication n’a fuité sur les éléments présents dans le texte. 30/08/17 - 17:50 - Non-participation au rassemblement du 12 septembre : Mailly s’explique Le mercredi 30 août dans l’après-midi, le secrétaire général de FO Jean-Claude Mailly a déclaré que son syndicat ne participera pas à la mobilisation contre la Loi Travail qui aura lieu le 12 septembre. Dans une interview accordée au journal Les Echos, il justifie sa position par le fait que le gouvernement, a organisé "une vraie concertation". Selon lui le bras de fer a eu lieu en coulisses. Il n’est donc pas nécessaire de manifester : "on part d’un projet ultralibéral. Je ne dis pas qu’il ne l’est plus mais je raisonne toujours dans les négociations avec trois colonnes : ce qu’on obtient, ce qu’on évite, ce qui quoi l’on n’est pas d’accord. Et je suis sûr qu’il y aura des éléments dans les trois". FO avait participé aux rassemblements contre la Loi El Khomri à l’été 2016. 30/08/17 - 16:18 - Pour Pierre Gattaz la réforme du travail est au service de l’intérêt général Les opposants à la réforme du Code du Travail par ordonnances sont nombreux à dénoncer une politique au service du patronat. Invité sur RFI le mercredi 30 août, le président du Medef Pierre Gattaz a répondu à aux attaques. Selon lui : "un patron ne se lève pas le matin en disant qu’il va licencier son personnel. Ce sont des images d’Epinal". Il estime au contraire que le projet qui sera présenté demain est au service de l’intérêt général : "ce ne sont pas des réformes pour le Medef comme nos opposants aiment à le dire. Ce sont des réformes pour la France et pour les Français. Cette Loi Travail va surtout permettre d’instaurer un dialogue social de terrain". 30/08/17 - 15:35 - Le ministre allemand des Affaires étrangères "impressionné" par la réforme du travail Sigmar Gabriel, ministre allemand des Affaires étrangères était l’invité du Conseil des ministres du mercredi 30 août. Le social-démocrate a livré son sentiment sur la réforme du Code du Travail par ordonnances suite à un entretien avec Emmanuel Macron: "je suis assez impressionné par ce que j’ai entendu sur la réforme que prépare la France dans le dialogue social. (…) Je suis sûr que cela va vous aider à devenir plus forts dans le domaine économique et social ". Il a également profité de sa prise de parole pour soutenir la France concernant la réforme des travailleurs détachés qui permettrait une "Europe fair play". 30/08/17 - 14:47 - Manifestations du 12 septembre : FO a tranché La mobilisation du 12 septembre contre la réforme du Code du Travail par ordonnances rassemblera plusieurs syndicats tels que la CGT, l’Unef ou encore Solidaires. FO n’avait pas encore pris sa décision quant à sa participation. Finalement, la réponse est tombée le mercredi 30 août : "le bureau confédéral de FO a dit que nous n’irons pas" a déclaré le secrétaire général du syndicat Jean-Claude Mailly. Toutefois, certaines sections départementales devraient ne pas tenir compte de cette décision et prendre part aux rassemblements. Selon lui, FO a déjà fait beaucoup pour maintenir les droits des salariés : "nous avons fait notre travail de syndicalistes pragmatiques qui est de discuter point par point". 30/08/17 - 14:38 - Pour le vice-président du Medef, la loi travail ne créera pas immédiatement de vague d’emploi Selon Thibault Lanxade, vice-président du Medef en charge des TPE et des PME, la réforme du Code du Travail par ordonnances doit être jugée sur le long terme : "ces mesures ne seront pas un blanc-seing qui sera donné au patronat, ce seront des mesures qui permettront aux patrons et aux salariés d’adapter l’organisation du travail. Cela mettra du temps". C’est pourquoi, il se garde de donner des chiffres sur la création d’emploi : "il n y aura pas de vague d’embauche, les effets ne se feront pas du jour au lendemain". Il se déclare toutefois très optimiste sur la réforme. 30/08/17 - 14:08 - Christophe Castaner vante la méthode du gouvernement Lors de son intervention à l’issue du Conseil des ministres le mercredi 30 août 2017, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a justifié le recours aux ordonnances pour réformer le Code du Travail. Selon lui, la méthode est légitime car elle faisait partie du programme d’Emmanuel Macron. Opter pour ce choix courageux est pour lui "un vrai risque politique qui correspond au choix des Français". Cependant, la réforme par ordonnances ne va pas à l’encontre de la démocratie et du dialogue social : " je veux saluer cet exemple de concertation avec plus de 100 réunions avec les partenaires sociaux". 30/08/17 - 13:43 - La manifestation contre la Loi Travail divise les socialistes Le mardi 12 septembre aura lieu une journée nationale d’action contre la réforme du Code du Travail par ordonnances. Si la CGT, Solidaires ou encore l’Unef seront en tête de cortège, le parti socialiste est divisé sur la conduite à tenir. François Kalfon, membre de la direction collégiale du parti a déclaré qu’il serait au côté des manifestants. Le son de cloche est toutefois différent chez le député de la Mayenne Guillaume Garot qui attend la publication des ordonnances le 31 août pour prendre officiellement position : "pour le moment, je ne dis pas qu’il faille manifester. Regardons puis jugeons". 30/08/17 - 12:13 - Selon le Canard enchaîné Macron est ravi de l’action de Jean-Luc Mélenchon Guérilla parlementaire, organisation de manifestations, prise de parole dans les médias… Les députés de la France insoumise sont les principaux opposants à la réforme du Code du Travail par ordonnances. Une situation qui, selon le Canard enchaîné du 30 août réjouirait Emmanuel Macron. D’après le palmipède, le président de la République aurait déclaré : "c’est une chance pour nous que Mélenchon prenne la tête de l’opposition à la réforme du travail. Il se pose en rival des syndicats qui vont se sentir dépossédés. 30/08/17 - 11:49 - Pierre Laurent s'en prend au Medef Invité de Télé Matin le mercredi 30 août, le secrétaire général du Parti communiste a vivement critiqué l’attitude du Medef. Selon lui, "en matière de négociations le Medef nous fait toujours le même coup. Pierre Gattaz c’est Monsieur Plus. A chaque fois qu’il obtient quelque chose, il fait mine d’être mécontent pour en obtenir plus". Il considère cette attitude comme allant à l’encontre de l’intérêt général : "Le Medef encourage le gouvernement à continuer dans une direction qui va déréglementer le contrat de travail (…). Ce n’est pas la création d’emploi qui va monter, ce sont les dividendes qui vont augmenter".

Elu à présidence de la République le 7 mai 2017, Emmanuel Macron souhaite aller plus loin que la Loi Travail et effectuer une vaste réforme du code du travail. Il compte procéder à une réforme par voie d'ordonnance dès cet été afin de faire adopter une Loi Travail 2. L'entrée en vigueur de cette nouvelle loi est espérée pour l'automne 2017. Emmanuel Macron et son gouvernement ont prévu dans un premier temps rencontrer les représentants des organisations patronales et syndicales. En effet, la loi Larcher de 2007 relative à la modernisation du dialogue social, impose une phase de consultation avec les partenaires sociaux. Les premières rencontres ont commencé le 23 mai 2017. Les partenaires sociaux ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Une seconde phase est lancée depuis le lundi 29 mai au matin. Elle est menée par Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. La fin des négociations est prévue pour le 21 juillet. La méthode utilisée par Emmanuel Macron divise les Français. Selon un sondage publié par l'institut Odoxa le 24 mai, 64% des Français préfèrent le dialogue social aux ordonnances pour réformer le code du travail. Sur le principe de la réforme elle même, les Français sont partagés : 51% contre, 48% pour.

Plusieurs mesures sont au cœur de cette Loi Travail 2. Elles sont détaillées dans le projet de loi d'habilitation intitulé "Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social". Ce projet de loi a officiellement été présenté le 28 juin 2017 en conseil des ministres. Quelques heures plus tard, Muriel Pénicaud l'avait détaillé dans une conférence de presse. Le projet de loi comporte 9 articles. Voici les principaux points à connaître :

La loi Travail a pour objectif d'instaurer une flexisécurité à la française. Son but est d'assouplir le code du travail pour permettre aux entreprises d'embaucher et de faire face à la conjoncture économique de manière plus agile. Pour cela la Loi Travail a instauré plusieurs dispositions : facilitation du licenciement économique, début d'inversion de la hiérarchie des normes au profit du dialogue social, référendum d'entreprise…

Dans le même temps, des droits supplémentaires sont donnés aux salariés ou aux personnes en recherche d'emploi: droit à la déconnexion, compte personnel d'activité (CPA), congés payés facilités, extension de la Garantie Jeunes…

Enfin, la Loi Travail ne touche pas à deux totems du code du travail. La durée légale du travail reste de 35 heures. Les salariés ne peuvent recevoir un salaire en dessous du Smic.

Le contenu intégral de la Loi Travail est téléchargeable sur Légifrance depuis le 8 août 2016. Son contenu est très complexe et la lecture de la loi peut-être difficile pour le grand public. Le dossier Loi Travail du JDN a pour but de résumer les principaux points qui touchent les salariés et les entrepreneurs.

La Loi Travail prévoit de simplifier le licenciement économique. Pour cela, elle définit les critères qui pourront autoriser les entreprises à avoir recours à ce type de licenciement. Il s'agit de la baisse des commandes et de la baisse du chiffre d'affaires. Concrètement, l'application de ces critères dépend de la taille de l'entreprise. Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016 :

Entreprises de moins de 11 salariés : Un trimestre de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises entre 11 et 49 salariés : Deux trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 50 à 299 salariés : Trois trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

Entreprises de 300 salariés ou plus : Quatre trimestres de baisse du chiffre d'affaires ou de baisse des commandes.

L'article 2 de la Loi Travail fait partie des points les plus critiqués du projet de loi. Il prévoit qu'un accord d'entreprise puisse remplacer les dispositions d'un accord de branche, même si l'accord d'entreprise est moins favorable aux salariés. Les opposants à la loi dénoncent une inversion de la hiérarchie des normes et un immense recul social.

Cet article a finalement été adopté et publié au Journal Officiel. Toutefois, il ne correspond pas à l'article 2 mais à l'article 8.

L'employeur et les syndicats peuvent par accord d'entreprise, modifier la durée du travail (sur une période limitée dans le temps), le mode de rémunération des heures supplémentaires, le nombre de jours de RTT… En cas d'accord, ces changements s'imposent dans le contrat de travail du salarié. Refuser les modifications pourra être un motif de licenciement économique. Attention, ces accords ne peuvent se mettre en place que dans les entreprises où existent des représentants syndicaux. Le gouvernement s'est inspiré de l'Allemagne où cette mesure a permis d'augmenter la compétitivité et de sauver des nombreux emplois dans le secteur industriel.

La loi est on ne peut plus claire. La durée légale du travail est toujours de 35 heures. Malgré les demandes d'une partie de l'opposition, le gouvernement n'est pas revenu sur la loi Aubry. Toutefois, quelques changements sont à prévoir. Pour le moment, il est possible de travailler 44 heures par semaine sur 12 semaines suite à un accord de branche ou un décret. Avec la loi El Khomri, un simple accord d'entreprise permet de travailler 46 heures sur 12 semaines. En revanche, l'idée d'augmenter la durée légale du travail des apprentis n'est pas mentionnée dans la loi (elle se trouvait pourtant dans le premier avant-projet de loi présenté en mars 2016).

Autre point, en cas de circonstances exceptionnelles propres à l'entreprise, il est possible de porter la durée de travail hebdomadaire à 60 heures contre 48 heures actuellement. En revanche, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail en plus de l'accord d'entreprise. Soulignons que la loi ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles. Notons que le projet de Loi Travail 2 ne prévoit pas non plus le retrait des 35 heures qui restent la durée de référence.

Les majorations restent les mêmes c'est-à-dire 25% pour les huit premières heures 50% pour les suivantes. Mais cette hausse peut être limitée à 10% suite à un accord entre la direction et les représentants syndicaux. Mais pour cela, aucun accord de branche ne doit s'y opposer.

Le texte prévoit une première dans le droit du Travail : la mise en place de référendums dans les entreprises. Ces derniers sont initiés par des syndicats représentants moins de 30% des salariés. Pour qu'il soit validé, le référendum doit être approuvé par plus de 50% des suffrages exprimés par les salariés. Les syndicats majoritaires ne peuvent pas s'opposer au résultat.

Pour le gouvernement, la mise en place du compte personnel d'activité(CPA) est la grande réforme sociale du quinquennat. La Loi Travail souligne que ce compte regroupe le compte personnel de formation (CPF), le compte pénibilité ainsi qu'un nouveau compte qui fait son apparition : le compte d'engagement citoyen (CEC) qui valorise les activités bénévoles.

C'est une première dans le droit Français : la Loi Travail reconnaît un droit à la déconnexion. Elle dispose que les entreprises doivent mettre en place des mesures visant à assurer le respect des congés payés et du temps de repos. Ces mesures sont négociées directement dans l'entreprise entre les représentants du personnel, les représentants syndicaux et la direction. Toutefois, le législateur ne prévoit aucune sanction à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas cette obligation.

Pour des raisons écologiques et dans un but de simplification, la loi autorise les employeurs à remettre à leurs salariés un bulletin de paie électronique. Mais le salarié est en droit de s'y opposer. Pour le moment, l'employeur doit adresser au salarié une demande pour avoir recours à ce type de bulletin de paie.

La loi autorise les entreprises à inscrire dans les règlements intérieurs des "dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés".

Une visite médicale d'embauche a longtemps été systématique lors du recrutement d'un salarié. Avec la loi El Khomri, ce n'est plus une obligation exceptée pour des postes à risques. Les autres salariés passeraient une visite d'information et de prévention dispensée par un professionnel de la santé qui ne serait pas forcément médecin (il peut d'agir d'un infirmier). Pour de nombreux médecins, il s'agit d'un coup très dur porté à la médecine du travail.

Les contrats saisonniers sont pour le moment moins protégés que les CDD traditionnels. Un élément que la Loi Travail compte changer progressivement. Désormais, les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers sont dans l'obligation de "négocier d'une saison sur l'autre la reconduction des contrats à caractère saisonnier et de prendre en compte l'ancienneté des salariés" (ainsi les saisonniers pourront obtenir une prime d'ancienneté). Cette mesure est en vigueur depuis l'été 2017.

L'extension de la Garantie Jeunes fait partie du volet social de la loi. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif à l'origine expérimental vise à aider les 18-25 ans en situation de chômage ou de décrochage scolaire. Ce sont les missions locales qui conduisent au quotidien ce dispositif.

Pour le moment, le congé pour événement familial d'un salarié en cas de décès d'un enfant est de deux jours. Il estporté à cinq jours depuis un décret d'application entré en vigueur le 1er janvier 2017. Concernant la mort d'un frère, d'une sœur, d'un parent ou d'un beau parent, le congé pour événement familial passera de un à deux jours. Ces dispositions s'imposeront aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours supplémentaires (certaines le font déjà).