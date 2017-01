Todo list 2017 : responsables RH, digitalisez vos process

Les professionnels des ressources humaines peuvent profiter du digital pour augmenter leurs performances. Voici un tour d'horizon des principaux chantiers à mener sans tarder.

Une nouvelle année commence. Et avec elles arrivent les bonnes résolutions. Nombreux sont les responsables RH, chargés de recrutement, DRH, responsables formation ou responsables SIRH qui comptent devenir plus efficaces en 2017. Et le digital est d'un grand secours pour ces spécialistes.

Pour les aider, le JDN a établi une liste de quatre stratégies incontournables à mettre en place sans plus attendre en interne ou en collaboration avec des prestataires. Digitalisation des process RH, meilleure diffusion des offres d'emploi, formation professionnelle ou encore amélioration de la marque employeur, il y en a pour tous les goûts.

Digitalisez vos données

Les services RH sont assis sur une mine d'or potentielle : les données issues des entretiens professionnels (obligatoires depuis 2016), des entretiens d'évaluation ou encore des indicateurs de performance tels que les statistiques de vente.

Si celles-ci sont digitalisées et travaillées, elles peuvent donner de précieuses indications sur le climat social interne et les souhaits des collaborateurs (évolution statutaire, salariale ou encore géographique). Ce qui permet aux RH de limiter le taux de turnover, d'améliorer le management ou encore d'établir des plans de formation pertinents.

Pour cela, il faut soit recruter des responsables SIRH pour créer sa solution en interne, soit faire appel à des prestataires spécialisés. En 2016, plusieurs grands groupes tels que Nespresso, Saint Gobain, Essilor ou des PME comme Lyreco ont déployé avec succès une stratégie de digitalisation des données RH. En 2017, cette tendance devrait se poursuivre, notamment dans les PME qui tendent à se digitaliser pour gagner en agilité.

Joboard : sortez des sentiers battus

Le recrutement est une partie essentielle du travail des ressources humaines. Pour trouver la perle rare, les entreprises ont tendance à utiliser les principaux joboards et leurs sites corporate. En 2017, n'hésitez pas à aller plus loin et à faire appel à de nouveaux sites d'emploi lancés en 2016 et qui comptent bien prendre leur essor cette année. Les entreprises en quête de salariés en contrat flexible (freelance, intérim, temps partiel…) peuvent par exemple utiliser l'appli Vit-on-job lancée fin 2016 et qui a le mérite d'éditer les fiches de paie.

Les employeurs en quête de profils dans le commerce ou l'informatique sont souvent confrontés à une pénurie de main d'œuvre. Qu'elles n'hésitent pas à recruter des profils originaux (autodidactes, reconversion…) via Jaipasleprofil, un site lancé en 2016 en version pilote et qui proposera une offre payante cette année. Enfin, le site Ladiv spécialisé dans la géolocalisation des offres d'emploi mérite également d'être testé.

Marque employeur : développez de nouveaux outils

Plus que jamais, si elles veulent attirer et fidéliser les meilleurs, les entreprises doivent mettre l'accent sur le développement de leur marque employeur. L'année 2016 a été riche en expérimentations. Ainsi, Accor a mis en place un comité exécutif bis composé de jeunes salariés, ce qui a permis au groupe hôtelier de montrer qu'il accordait une place importante à l'avis et aux compétences des jeunes générations. Pourquoi ne pas tenter la même chose dans votre entreprise en 2017 ?

Le développement de la marque employeur passe également par le déploiement de nouvelles stratégies sur les réseaux sociaux. Et l'année qui vient de se clore a été riche en enseignements. Axa ou Accenture ont développé une stratégie de marketing RH sur Snapchat afin de s'adresser aux étudiants et aux jeunes actifs. Une initiative qui pourrait bien faire des émules en 2017. Carrefour a quant à lui mis en place un site de recrutement qui fait la part belle au dialogue en permettant aux demandeurs d'emploi de converser avec un opérationnel ou un responsable RH sur un chat. Pourquoi ne pas faire de même ?

Digitalisez davantage vos formations

Du fait de la digitalisation, le monde professionnel change à grande vitesse. Ce qui pousse les salariés à se former en permanence pour garder leur agilité et leur employabilité. Les RH doivent plus que jamais les assister en proposant des formations appropriées... et numériques. Ce que permettent les Mooc. Si ces modalités de formation existent depuis 2012 elles se sont particulièrement développées en 2016. Deux raisons expliquent cette situation. Les organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA) commencent à rendre éligibles au compte personnel de formation (CPF) des formations 100% digitales. Et les concepteurs de formations ont cette année rivalisé d'idées pour offrir des formations pertinentes (coéditions avec des entreprises privés, amélioration de l'ergonomie et de la pédagogie). Dès lors plus d'excuses. En 2017, les RH devront se mettre aux Mooc.

