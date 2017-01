Paul Ackermann (Huffington Post) sera en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

Le directeur de la rédaction du pure-player de l'information revient dans #Media sur 5 années de développement et fait le point sur les projets à venir.

Le directeur de la rédaction du Huffington Post, Paul Ackermann, sera l'invité de l'émission #Media, ce mercredi à 12h30. Dans cette émission dédiée à l'actualité des médias et d'Internet, réalisée avec CB News, il viendra s'exprimer à l'occasion de l'anniversaire du pure-player d'information.

Il y a cinq ans, le 23 janvier 2012 précisément, Anne Sinclair et Arianna Huffington lançaient en effet la version française du site américain, en partenariat avec Le Monde. Elles étaient alors entourées d'une équipe de 8 jeunes journalistes. Aujourd'hui c'est une trentaine de plumes qui s'affairent au développement éditorial d'un site qui a atteint l'équilibre fin 2015. De nouvelles rubriques et un virage vidéo marqué lui ont permis d'atteindre une audience mensuelle de près de 7 millions d'internautes, mobinautes et tablonautes, selon Médiamétrie//Netratings.

Avant de rejoindre le Huffington Post, Paul Ackermann a été responsable de l'édition du Figaro.fr et a développé la plateforme communautaire de 20minutes.fr. Il a également été reporter au sein du service société du magazine suisse L'Hebdo et a participé au lancement du Bondy Blog. Il est aussi l'auteur de "Masculins singuliers" aux éditions Robert Laffont.