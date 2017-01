Le Go de Google, sacré langage de l'année par Tiobe

Au sein du palmarès des langages de programmation les plus populaires, le Go est celui dont l'indice a le plus progressé en 2016. Malgré une notoriété en repli, Java demeure en tête du classement général.

Tiobe vient de publier l'édition 2016 de son classement des langages de développement les plus populaires. Le grand gagnant cette année n'est autre que Go. C'est en effet le langage du palmarès dont la notoriété a le plus progressé au cours des 12 derniers mois selon l'institut américain. Créé par Google, le Go est un langage impératif inspiré de C et Pascal. Conçu pour accélérer au maximum la phase de compilation, il est destiné à la programmation d'application à grande échelle. "Le succès de Go s'explique par sa facilité de prise en main et sa nature programmatique orientée vers la pratique et moins la théorie. Parmi nos clients, nous observons par ailleurs de plus en plus d'entreprises qui l'adoptent pour des applications en production", analyse Tiobe. Résultat : sur un an, le Go passe de la 54e à la 13e position du classement.

Le Go est suivi par les langages Dart et Rust

TypeScript en forte progression, mais pas dans le top 100

Juste derrière le Go, les langages répertoriés par Tiobe dont les indices de notoriété progressent le plus sont le Dart (qui passe de la 26e à la 17e place du palmarès en un an) et le Rust (qui dans le même temps se hisse de la 47e à la 41e position).

Créé par Microsoft et désormais pris en charge par le célèbre framework AngularJS, TypeScript n'est pour l'heure pas présent dans les 100 premiers langages du classement Tiobe. "Mais ce ne serait tarder. En une année, TypeScript est passé de la 169e à la 137e place", indique Tiobe. Partant de ce constat, le cabinet n'hésite pas à évoquer le langage de Microsoft comme potentiel gagnant pour 2017 aux côtés de C++ et Swift.

Les langages affichant l'indice de notoriété en plus forte progression sur un an Année Langage 2016 Go 2015 Java 2014 JavaScript 2013 Transact-SQL 2012 Objective-C 2011 Objective-C 2010 Python 2009 Go

A l'issue de l'année 2016, Java demeure le langage le plus populaire selon Tiobe. Dans l'ordre, le langage d'Oracle est suivi comme en 2015 par C, C++ et C#.

Classement annuel Tiobe des langages les plus populaires Langage 2017 2012 2007 2002 Java 1 1 1 2 C 2 2 2 1 C++ 3 3 3 3 C# 4 4 6 10 Python 5 7 7 16 PHP 6 5 4 6 JavaScript 7 9 8 7 Visual Basic .NET 8 24 - - Perl 9 8 5 4 Assembleur 10 - - -

La position indiquée dans le tableau ci-dessus correspond à la position moyenne du langage sur les 12 mois de l'année 2016.

Classement Tiobe des langages les plus populaires en janvier 2017 Janvier 2017 Janvier 2016 Langage Indice Evolution 1 1 Java 17.278% -4.19% 2 2 C 9.349% -6.69% 3 3 C++ 6.301% -0.61% 4 4 C# 4.039% -0.67% 5 5 Python 3.465% -0.39% 6 7 Visual Basic .NET 2.960% +0.38% 7 8 JavaScript 2.850% +0.29% 8 11 Perl 2.750% +0.91% 9 9 Assembly language 2.701% +0.61% 10 6 PHP 2.564% -0.14% 11 12 Delphi/Object Pascal 2.561% +0.78% 12 10 Ruby 2.546% +0.50% 13 54 Go 2.325% +2.16% 14 14 Swift 1.932% +0.57% 15 13 Visual Basic 1.912% +0.23% 16 19 R 1.787% +0.73% 17 26 Dart 1.720% +0.95% 18 18 Objective-C 1.617% +0.54% 19 15 MATLAB 1.578% +0.35% 20 20 PL/SQL 1.539% +0.52%

Méthodologie : le classement Tiobe se base sur les données de consultation issues des moteurs de recherche les plus utilisés (Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Baidu, Amazon et YouTube). Il n'est donc révélateur en rien de la qualité intrinsèque des langages ou de leurs taux de pénétration.