Publi-information

Plus économe, plus connectée, plus pro… la nouvelle gamme Business Smart de Brother sort du lot !

Brother Mis à jour le 21/02/17 18:32

Les professionnels cherchent à optimiser leur espace de travail et à s'équiper de solutions toujours plus performantes et innovantes. C'est pour répondre à ces impératifs que Brother a développé sa toute nouvelle gamme jet d'encre.

A l'heure où le digital révolutionne notre quotidien, les solutions d'impression et de numérisation restent tout de même un indispensable dans le monde de l'entreprise. En effet, bien que certains experts aient annoncé la fin du papier à l'arrivée du numérique, il continue bel et bien d'exister dans nos bureaux. Courriers, factures, contrats… nombreux processus restent basés sur le papier et il est donc important de s'orienter vers des équipements qui permettent d'une part, d'éditer des documents au rendu irréprochable et d'autre part, de répondre aux besoins de mobilité des professionnels.

Bénéficiez de plus de souplesse et gagnez en rapidité

Brother a pris le parti de développer des produits et services pensés pour les professionnels. Soucieuse de répondre à leurs exigences d'autonomie et de flexibilité, l'entreprise japonaise propose ainsi des imprimantes qui sont bien plus que des imprimantes. Qualifiés de solutions 4 en 1, les produits de la toute nouvelle gamme Business Smart sont capables d'imprimer, copier, numériser et même faxer.

La force d'une Business Smart réside à la fois dans sa capacité à imprimer sur 16 formats différents, et sur des grammages allant jusqu'à 260g, mais également dans sa rapidité. En permettant une sortie de la 1ère impression en 6 secondes seulement et en affichant une haute performance de 22 pages par minute,

cette nouvelle gamme détrône la concurrence.

Pour les pros de la technique, notez que 2 modèles utilisent le langage de commande PCL6.

Adoptez les bons réflexes en matière d'impression

Alors que la protection de l'environnement est aujourd'hui une priorité indiscutable, il est indispensable de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques d'impression. Imprimer en recto-verso ou encore, en noir et blanc, pour des documents "brouillon" par exemple, doivent devenir des automatismes et

les références de la gamme Business Smart vous accompagnent dans cette démarche. Elles sont en effet dotées d'un mode économie d'encre et il vous est possible de paramétrer l'impression recto-verso en automatique.

Ultra économiques, ces nouvelles imprimantes multifonctions peuvent être utilisées avec des cartouches XL permettant d'imprimer jusqu'à 3 000 pages en noir et 1 500 en couleur. Optez sans hésiter pour cette alternative moins onéreuse et obtenez des documents de haute qualité au noir plus intense et aux couleurs plus vives.

Soyez connectés à votre imprimante

Les modèles Business Smart offrent la liberté d'imprimer et scanner depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Grâce au lecteur NFC intégré, impression et numérisation sont possibles par simple contact depuis un mobile compatible. La technologie NFC permet une extension vers d'autres fonctionnalités comme l'impression à la demande grâce à PrintSmart Secure Pro*, qui rend possible l'accès à ces équipements à l'aide d'un badge.

De plus, grâce à leur grand écran tactile, connectez-vous facilement aux services Cloud les plus populaires (Dropbox, Drive, Evernote etc.) pour imprimer et numériser en un temps record.

*Achat additionnel requis

"At your side", une philosophie concrète

Pour la cinquième année consécutive, Brother France est Élu Service Client de l'Année dans la catégorie " Solution d'impression ".