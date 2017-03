La galerie de bots de Microsoft Teams est arrivée

L'outil de team messaging vient d'être enrichi d'une quinzaine d'assistants conversationnels. Un quart d'entre eux sont déjà présents sur Slack. Premières images.

Un embryon de galerie de bots est apparu depuis quelques heures dans Teams, l'outil de team messaging conçu par Microsoft en réponse à Slack. Cet ajout n'est pas étonnant. Le lancement de la solution en version finale est imminent, Microsoft ayant communiqué sur la date du 14 mars.

Il n'est pas encore possible de soumettre en ligne à Microsoft un bot pour Teams

Dans la documentation de Teams, cette galerie est désignée sous le vocable "Bots Gallery". A l'heure où nous écrivons ces lignes, 17 bots développés par des partenaires de Microsoft y sont proposés. Ils recouvrent des domaines assez variés : gestion de tâche, accès à des données analytics, planification de réunion, diffusion de sondage, ou encore vérification de la disponibilité d'un nom de domaine...

Il n'est pas encore possible de soumettre en ligne à Microsoft un bot pour Teams. Les éditeurs présents dans la galerie ont donc clairement été privilégiés. "C'est une démarche tout à fait logique. Le lancement d'une telle plateforme de développement implique de l'éprouver en amont auprès d'un petit nombre d'acteurs. Cela permet de réaliser des tests en termes de fonctionnalités et d'API. Mais aussi de s'assurer que les premiers bots disponibles lors du lancement seront de qualité", commente Antoine Lefeuvre, cofondateur de MailClark, une start-up française éditant un bot pour gérer ses mails dans Slack.

La galerie de bots de Microsoft Teams se résume pour l'heure à 17 bots. © Capture

Dans la liste des premiers bots taillés pour Teams, on en relève six qui étaient déjà développés pour Slack : Polly, Meekan, Growbot, Statsbot, Workbot et Spacebot (voir la capture ci-dessus). Cinq d'entre eux font partie du top 10 des bots les plus utilisés dans l'App Directory de Slack. Conclusion : Microsoft semble bel et bien être allé chasser sur les terres de son concurrent pour dénicher des bots susceptibles d'intéresser ses utilisateurs.

Egalement présent dans le top 10 des bots Slack, MailClark a prévu de développer rapidement une déclinaison de son bot pour Teams. "Nous sommes dans les starting-blocks", lâche Antoine Lefeuvre.

Pour gérer l'installation d'un bot dans Teams, Microsoft a implémenté le protocole OAuth. Il devrait permettre aux éditeurs de bot pour Teams de proposer un bouton d'installation sur leur propre site (l'équivalent du bouton Add to Slack) © Capture

Comment accéder à la liste de bots proposés dans Microsoft Teams : se rendre dans l'onglet Teams de l'application, puis choisir dans la liste une équipe préalablement créée, cliquer ensuite sur Team View, et enfin sur l'onglet Robots et le lien "Découvrir Robots".

