Accents et caractères spéciaux en HTML : comment les écrire

comment écrire é, è ou encore à en langage HTML ? Comment afficher les apostrophes, les guillemets ou les chevrons ouvrants et fermants ? Réponse en 2 tableaux.

Le standard HTML respecte le codage des caractères ASCII 7 bits, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas les caractères accentués. Il y a donc un code HTML pour écrire chaque lettre avec accent. Les voici :

Ecrire les lettres accentuées en HTML Description de la lettre accentuée Lettre Code HTML a accent grave à à a accent grave majuscule À À a accent aigu á á a accent aigu majuscule Á Á a accent circonflexe â â a accent circonflexe majuscule   a tilde ã ã a tilde majuscule à à a tréma ä ä a tréma majuscule Ä Ä a rond å å a majuscule rond Å Å ae ligaturé æ æ ae ligaturé majuscule Æ Æ e accent grave è è e accent grave majuscule È È e accent aigu é é e accent aigu majuscule É É e accent circonflexe ê ê e accent circonflexe majuscule Ê Ê e tréma ë ë e tréma majuscule Ë Ë i accent grave ì ì i accent grave majuscule Ì Ì i accent aigu í í i accent aigu majuscule Í Í i accent circonflexe î î i accent circonflexe majuscule Î Î i tréma ï ï i tréma majuscule Ï Ï o accent grave ò ò o accent grave majuscule Ò Ò o accent aigu ó ó o accent aigu majuscule Ó Ó o accent circonflexe ô ô o accent circonflexe majuscule Ô Ô o tilde õ õ o tilde majuscule Õ Õ o tréma ö ö o tréma majuscule Ö Ö o barré ø ø o barré majuscule Ø Ø u accent grave ù ù u accent grave majuscule Ù Ù u accent aigu ú ú u accent aigu majuscule Ú Ú u accent circonflexe û û u accent circonflexe majuscule Û Û u tréma ü ü u tréma majuscule Ü Ü n tilde ñ ñ n tilde majuscule Ñ Ñ y accent aigu ý ý y accent aigu majuscule Ý Ý

Pas besoin non plus d'être un cador du développement web pour savoir que certains caractères comme "<" et ">" ont un sens différent en français et en code HTML. En français, les chevrons ouvrant "<" et fermant ">" signifient respectivement "inférieur" et "supérieur". En code HTML, "<" et ">" entourent les balises qui auront des fonctions que les navigateurs appliqueront, comme mettre en gras, ou créer un paragraphe. Alors, comment écrire ces caractères spéciaux, tels que "<" et ">" en code HTML ? Cette question vaut aussi pour les signes de ponctuation, comme les points d'interrogation, les apostrophes ou même les retours à la ligne, les espaces insécables, les puces... Pour y répondre, voici un tableau de correspondances entre les caractères spéciaux et leur code HTML. De quoi aussi comprendre le sens des drôles de mots comme """ ou "«" que l'on rencontre de temps en temps sur le Web.

Faire les caractères spéciaux en HTML Description Caractère Code HTML espace insécable retour à la ligne (retour chariot) <br> points de suspension … … point d'exclamation ! ! point d'exclamation inversé ¡ ¡ point d'interrogation ? ? point d'interrogation inversé ¿ ¿ puce • • esperluette & & apostrophe ' ' tiret cadratin - — tiret demi-cadratin - – pied de mouche ¶ ¶ paragraphe § § double obèle ‡ &Dagger obèle † &dagger Flèche gauche ← ← Flèche haut ↑ ↑ Flèche doite → → Flèche bas ↓ ↓ esperluette & & guillemet français ouvrant " « guillemet français fermant " » guillemet simple ouvrant ' ‘ guillemet simple fermant ' ’ guillemet double ouvrant " “ guillemet double fermant " ” guillemet français simple ouvrant ‹ ‹ guillemet français simple fermant › › guillemet simple fermant bas ‚ ‚ guillemet double fermant bas „ „ euro € € dollar $ $ livre sterling £ £ copyright © © marque commerciale ™ ™ marque déposée ® ® plus + + multiplication × × plus ou moins ± ± pour cent / modulo % % moins − − division ÷ ÷ barre de fraction ⁄ ⁄ égal = = équivalent ≡ ≡ inférieur / chevron ouvrant < < inférieur ou égal ≤ ≤ différent ≠ ≠ presque égal ≈ ≈ supérieur / chevron fermant > > supérieur ou égal ≥ ≥ un demi ½ ½ un quart ¼ ¼ trois quart ¾ ¾

