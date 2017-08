Comment la transition numérique encouragera la collaboration en ligne

Paradoxalement les outils technologiques, comme les solutions vidéoconférence, pourraient permettre de ne pas penser l’employé qu’en termes de productivité.

La transformation digitale n’est pas une option, mais un processus obligatoire que toutes les entreprises doivent mener, si elles entendent survivre. En passant, souvent, par un long cycle de transition, beaucoup ont déjà su s’y retrouver : modernisation des services et process. Résultat : optimisation des coûts et augmentation de la productivité. Mais attention à ne pas oublier l’humain.

Une des conséquences directes de la numérisation, se manifeste par un environnement entrepreneurial devenu plus volatile. IDC définit le passage au numérique comme « le processus par lequel, les entreprises s’adaptent ou mènent des bouleversements au sein de leurs portefeuilles clients et marchés (écosystèmes extérieurs) en tirant avantage des compétences digitales pour créer des nouveaux modèles, produits et services commerciaux ». Dans la transformation digitale, en dépit du terme « digital », il y a beaucoup plus que la technologie ; cette évolution affecte les sociétés de n’importe quelle taille à un niveau individuel, social et organisationnel. Dans ce nouveau scenario du changement numérique, où la compétition s’accroît de façon intensive et imprévisible, les entreprises doivent prendre des mesures dans l’objectif d’optimiser leurs modèles de gestion, augmenter leurs recettes et accompagner les ressources humaines.

Collaboration en ligne et digitalisation

Les entreprises ont maintenant besoin d’établir des relations solides avec leurs partenaires aussi vite que possible, même à l’autre bout de la planète. Les nouvelles options offertes par la technologie (chats, vidéoconférence, partage d’écran, etc.) contribuent à réduire les distances géographiques et renforcer les relations commerciales. Dit autrement, les canaux de communication digitale favorisent la collaboration entre les professionnels de différents services, filiales, ou entreprises, en temps réel et n’importe où. Les avantages sont nombreux : réduction des coûts, accélération des opérations, conquête de nouveaux marchés, etc.

La collaboration par l’intermédiaire d’outils numériques ne transforme pas seulement les processus commerciaux, mais peut contribuer à améliorer les conditions de travail. Aux traditionnelles heures de bureau, pourront être substituées des heures plus flexibles, adaptées aux besoins de chaque professionnel, en travaillant à distance par exemple. La digitalisation pourrait donc aussi être au service de l’humain.