SEO des actualités : l'AMP explose... mais le non-AMP fait de la résistance

58% des pages Google affichant des actualités le font désormais avec des formats AMP. Mais ces derniers ne se substituent pas aux actualités classiques, ils s'ajoutent à elles.

Dès son lancement en 2016, le format AMP de Google (pour accelerated mobile pages) a totalement bousculé le référencement des actualités dans le moteur de recherche. Les articles publiés dans ce format destiné à s'afficher plus rapidement sur mobile se sont mis à apparaître au sein d'un carrousel, tout en haut des résultats.

Carrousel d'actualités "classique", avec des articles au format AMP. © capture

Mais depuis, les articles AMP ont adopté de nombreuses nouvelles formes. Si les premiers carrousels permettent de faire défiler des articles de différents médias, un autre type est apparu. Il se place sous un site d'actualité, et ne propose que des articles de ce média : c'est ce qu'on pourrait appeler un "carrousel dédié à un média". Exemple :

Carrousel dédié à un média (ici au Parisien) avec ses articles AMP. © Capture

Les actualités présentées au format AMP peuvent aussi apparaître sans image, avec seulement du texte. Exemple :

Une actualité AMP sans image, avec seulement du texte. © Capture

Histoire de compliquer un peu les choses, les formats évoqués ci-dessus existent aussi en version classique, "non-AMP". Exemple avec cette actualité sans image :

Actualités sans image non-AMP. © Capture

Enfin, les actualités au format AMP peuvent aussi apparaître comme un résultat SEO classique, en dehors d'un carrousel ou d'un bloc "A la une". Exemple :

Actualité AMP au format SEO "classique" © Capture

Pour en savoir plus sur l'importance prise par le format AMP et ses différentes présentations dans les résultats de Google, le JDN s'est tourné vers l'outil Newsdashboard. Celui-ci a pu observer très précisément les évolutions ces six derniers mois. Bilan des courses, ce n'est même pas une progression, mais une explosion :

Octobre 2016 Mars 2017 Nombre de pages de résultats avec une actualité 17 265 18385 Nombre de pages de résultats avec carrousel d'actualités AMP 7 179 10 061 Nombre de pages de résultats avec une actualité AMP sans image 4 789 9 657 Nombre de pages de résultats avec carrousel dédié à un média AMP 0 4 334

Ainsi, sur six mois, le nombre de pages de résultats avec un carrousel d'actualités AMP a progressé de 40%. Celui des pages de résultats avec une actualité AMP sans image a doublé. Quant aux pages de résultats avec carrousel AMP dédié à un média, elles n'existaient pas il y a six mois, et ces carrousels apparaissent désormais sur le quart des pages de résultats avec des actualités.

Autant de carrousels AMP que non-AMP

Newsdashboard permet aussi de voir plus finement la progression de chacun des types d'actualités AMP. Par exemple, la proportion de résultats avec un carrousel AMP sur le nombre total de résultats contenant des actualités est montée petit à petit.

© Données Newsdashboard

Le taux de présence de carrousel AMP était de 45% le 1er octobre. Aujourd'hui, il atteint 58% : c'est-à-dire que sur 10 pages de résultats contenant des actualités, près de 6 contiennent un carrousel d'actualités AMP. Autre indicateur intéressant : la présence de carrousels d'actualités non-AMP suit une courbe étonnamment voisine. Leur taux de présence est aujourd'hui de 55%, soit seulement trois points de moins que les carrousels AMP.

Progression subite des AMP sans images...

La progression de certaines déclinaisons AMP peut se faire de manière bien plus brusque. C'est le cas des résultats AMP sans images, avec seulement du texte, qui ont vu leur présence bondir fin février, comme le montre le pic bleu.

© Données Newsdashboard

Malgré cette progression des pages avec des actualités AMP sans images, celles-ci restent moins fréquentes que les pages avec des actualités sans images non-AMP. La courbe rouge reste en effet bien au-dessus de la courbe bleue, même si l'écart se réduit.

...et des carrousels AMP dédiés à un média

La présence des carrousels AMP dédiés à un média a lui grimpé en flèche à partir de la mi-novembre. Et là aussi, les deux courbes ont suivi les mêmes tendances... avec encore un avantage pour la rouge, celle des pages contenant un carrousel dédié non-AMP.

© Données Newsdashboard

Enfin, depuis octobre, les articles au format AMP peuvent apparaître comme un résultat SEO classique, en dehors des box "A la une" et des carrousels. Et ce format est de plus en plus visible : aucune page de résultats contenant des actualités n'en proposait début octobre, mais désormais près de 6 sur 10 en affichent.

© Données Newsdashboard

