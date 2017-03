Pitch de la semaine : E-Share réunit cashback, social commerce et affiliation

La start-up cherche à lever 600 000 euros pour le lancement en France de sa plateforme Sharencash.

Le JDN et la plateforme de mise en relation pour entrepreneurs et investisseurs qualifiés FundMe présentent le pitch d'une start-up en recherche de financements. Il a été tourné par FundMe dans l'espace de co-meeting OpenMindKfé.

Comparer, acheter et partager en un clic et en étant rémunéré, c'est ce que propose E-Share avec se plateforme Sharencash. La jeune pousse veut devenir le premier acteur à faire converger cashback, social commerce et affiliation au travers d'une plateforme unique. Ses deux fondateurs ont de nombreuses années d'expérience aussi bien dans l'affiliation, le marketing internet que le marketing traditionnel.

Sharencash a une approche transversale et se positionne sur des marchés existants et en forte croissance. E-Share a besoin de 600 000 euros pour le lancement en France de sa plateforme .

