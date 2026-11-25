Lancée cet automne par deux vétérans, la start-up française affiche la pub aux crawlers de manière dynamique à partir du CDN. La promesse est d'industrialiser le processus sans encombrer les pages vues par les humains.

Et si la solution pour les éditeurs était de monétiser le trafic de robots d’IA en leur affichant de la publicité à la volée sans pour autant encombrer les pages consultées par les humains ? C’est le pari de deux vétérans bien connus de l’adtech française : Paul-Antoine Strullu et Nissrine Ibnattya (AppNexus/Xandr/Microsoft). Avec Doubleshift, la start-up qu’ils viennent tout juste de lancer, ces derniers ont l’ambition de permettre aux régies de réussir là où les éditeurs de CDN ont échoué : vendre le trafic provenant des IA aux annonceurs.

Très concrètement, Doubleshift entend équiper les régies de quoi afficher de la publicité aux IA au moment du crawl : à cet instant, le serveur appelle la pub préalablement négociée avec l’agence ou la marque en fonction de critères de ciblage contextuels, et l’affiche, le tout en quelques centièmes de seconde. "Nous sommes en capacité d’identifier les robots qui sont pertinents pour l’annonceur afin de déclencher l’appel quand le contexte éditorial s’y prête", explique Paul-Antoine Strullu.

Le crawler voit alors s’afficher un texte publicitaire qui peut également contenir des informations détaillées sur les produits ou services que l’on souhaite mettre en avant, ainsi que les url pour en savoir plus. "La manière dont l’agent conversationnel affichera cette information à son tour à l’utilisateur humain dépendra de chaque IA." Les tests montrent que cela peut déboucher sur des encarts avec même des images extraites des url par l’IA.

Evidemment, c’est l’éditeur qui choisit les contenus qui seront ouverts à la pub et les emplacements à privilégier. Des éditeurs que nos entrepreneurs cherchent en ce moment à séduire pour passer à l’étape suivante. Des discussions sont en cours en France, en Europe et aux Etats-Unis. "La demande des annonceurs existe. Dès que les éditeurs franchiront le pas, la monétisation pourra monter en puissance très rapidement", déclare l’entrepreneur, au demeurant bien motivé à mettre le code de sa solution disponible en open source à travers une association professionnelle, afin d’en favoriser l’adoption. "Le virage agentique commence à sérieusement s’amorcer : la création d’un écosystème publicitaire dédié exclusivement aux IA n’est plus un mirage", poursuit-il en rappelant que des modèles similaires ont vu le jour aux Etats-Unis, avec Mobian, ou en Israël, avec Axioma.

En France, la start-up française Smalk AI propose également d’insérer la pub dans les pages consultées par les IA search. "La spécificité de Doubleshift est que notre solution agit de manière dynamique au niveau du CDN afin d’influencer uniquement le robot. La page lue par les utilisateurs humains, elle ne bouge pas", précise Paul-Antoine Strullu.