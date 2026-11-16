La monnaie américaine poursuit sa progression, portée par l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis et les attentes d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Le dollar continue de progresser lundi, après la publication la semaine dernière d'indicateurs d'inflation qui pourraient motiver la Réserve fédérale (Fed) à remonter ses taux lors de ses deux prochaines réunions. Le Dollar Index, qui compare la monnaie américaine à un panier d'autres grandes devises, a grimpé lundi à un plus haut depuis le 2 avril 2025 à l'apogée de la guerre douanière américaine, à 103,563 points. Après avoir touché lundi 1,1002 dollar pour un euro, le billet vert prenait 0,15% à la monnaie unique européenne vers 12h50 à Paris, à 1,1006 dollar. La devise américaine avançait aussi de 0,19% face à la livre sterling.

L'inflation américaine, moteur de la hausse

Vendredi, l'indice des prix à la production (PPI) a indiqué qu'aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 6,5% sur un an en octobre. Il s'agit de leur plus forte hausse depuis la fin de 2022. Plus tôt la semaine dernière, dans le pays, l'inflation des prix à la consommation, évaluée par l'indice CPI, avait décéléré moins que prévu le mois dernier.

Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, avait précédemment annoncé qu'il était ouvert à voter, en décembre, pour une hausse de taux inhabituelle d'un demi-point de pourcentage. Toutefois, ce scénario "paraît peu probable" pour la Fed. Selon Francesco Pesole, analyste chez ING, les investisseurs "privilégient l'hypothèse de deux hausses consécutives d'un quart de point en décembre puis en janvier".

Stephen Innes, de SPI AM, estime que la "rhétorique agressive" de la Banque centrale européenne (BCE) face à l'inflation "n'a pas tout à fait le même poids que celle de la Fed", ce qui explique la faiblesse de l'euro. Selon l'analyste, "L'économie américaine souffre d'un problème d'inflation davantage tiré par la demande, et les investisseurs sont de plus en plus enclins à croire que Washington pourrait devoir prolonger sa campagne de resserrement monétaire" par rapport à la BCE. Francesco Pesole ajoute que l'euro "porte une prime liée à un risque budgétaire accru dans la zone euro".

Le rôle du secteur technologique et de Nvidia

La robustesse du dollar pourrait également dépendre de l’état du géant américain des puces électroniques Nvidia. Le groupe, affaibli par le scandale qui a entraîné la démission de son patron Jensen Huang, doit publier ses résultats trimestriels mardi, après la clôture de Wall Street. Selon Mallika Sachdeva, analyste chez Deutsche Bank, "En effet, la fabrication de puces a lieu en grande partie en Asie, où les excédents commerciaux liés aux semi-conducteurs ont explosé", avant d’être investis dans les actions américaines, soutenant ainsi le billet vert.