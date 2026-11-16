"C'est plus personnel" : le PDG d'Airbnb déteste les mails, voici comment il préfère communiquer avec ses équipes

Ce moyen de communication inhabituel permet de limiter les échanges. Il permet également de se détacher du travail.

Allumer son ordinateur et voir une boîte mail débordante avant même le premier café. Pour Brian Chesky, cette hantise est terminée. Le cofondateur et PDG d'Airbnb n'est pas un grand défenseur des mails, et il le revendique. "Je trouve cela tout simplement inférieur à presque toutes les autres formes de communication", confie-t-il à Time. Cette position tranche avec les habitudes d'une majorité des entreprises.

Attention, la boîte mail n'est pas entièrement bannie du fonctionnement d'Airbnb. Brian Chesky reconnaît répondre à ceux qu'il reçoit, mais en dehors de cela il ne clique jamais sur le bouton "envoyer". "Je ne sais pas si j'écris un mail par semaine", confie-t-il à Fortune. Alors quel est son outil favori ? Le SMS. Tout simplement.

Sa démonstration tient en une idée simple : un mail est organisé par sujet, alors qu'un SMS l'est par personne. Les échanges sont donc plus rapides et plus personnels. "On ressent un lien plus profond avec la personne", explique-t-il. Il ajoute que communiquer "ne ressemble plus à un effort". Les notifications s'affichent en plus directement sur le téléphone, ce qui pousse chacun à réagir plus vite. Fortune ajoute qu'il a ainsi plus de chances de joindre ses quelque 8 200 salariés. Le mail, lui, lui paraît d'abord synonyme de travail.

Le SMS n'arrive pourtant qu'en troisième position dans son classement personnel. Dans l'entretien accordé à Time, Brian Chesky place la rencontre en personne en tête, devant Zoom, puis le SMS, et enfin le mail, bon dernier. Il reconnaît aussi que la frontière entre sa vie professionnelle et sa vie privée est "probablement plus floue que pour la moyenne des gens". Il dit toutefois essayer d'éviter d'écrire à ses employés lorsqu'ils sont en famille.

Il n'est pas le seul à bouder la boîte de réception. Francis Hellyer, fondateur et PDG de la plateforme de billetterie Tickadoo, a expliqué l'an dernier à Fast Company que "le courrier électronique n'est pas la solution miracle pour toutes les équipes". Selon lui, les applications de messagerie offrent des échanges en temps réel et donc des décisions rapides.

Reste un bémol, que souligne Fortune : pour un salarié, un message du patron, mail ou SMS ressemble toujours à du travail. Ce qui a l'air d' une conversation pour l'un peut vite devenir une obligation pour l'autre.