Je suis cardiologue, voici les 5 choses que je ne fais jamais avant 9 heures du matin

Alors que les risques cardiovasculaires atteignent leur pic dès le réveil, un cardiologue chevronné révèle les cinq erreurs courantes qu'il refuse formellement de commettre pour préserver son cœur.

Les premières heures de la journée sont les plus intenses pour le cœur. Dans une tribune publiée sur le site de CNBC, le docteur Sanjay Bhojraj, cardiologue fort de plus de vingt ans d'expérience dans la prise en charge des infarctus, rappelle que l'organisme traverse un cycle de réveil bien précis : le taux de cortisol augmente, la tension artérielle monte et la variabilité de la fréquence cardiaque baisse. Les études montrent d'ailleurs un pic d'accidents cardiovasculaires dans les heures qui suivent le lever. Ce que l'on consomme et ce que l'on subit émotionnellement le matin a donc une importance capitale. Malgré un quotidien chargé de père de famille, le spécialiste s'interdit formellement cinq habitudes avant 9 heures.

La première concerne les cafés sucrés et aromatisés. Un grand latte aromatisé peut contenir de 30 à 50 grammes de sucre avant même tout repas solide. Ce pic de glucose fait bondir l'insuline, alimente le stress métabolique sur la durée et redonne faim à peine une heure plus tard.

La deuxième habitude bannie porte sur les viennoiseries et pâtisseries. Croissants, muffins et brioches consommés l'estomac vide combinent glucides raffinés et graisses saturées, sans fibres ni protéines pour ralentir la digestion. Cette association entraîne un pic suivi d'une chute brutale d'énergie, créant une volatilité dont le cœur se passerait bien dès 7 heures.

En troisième lieu, le médecin évite les viandes transformées comme le bacon, la saucisse ou le jambon. S'il admet qu'un écart occasionnel ne pose pas de problème, en consommer quotidiennement est néfaste en raison de leur teneur élevée en sel, en graisses saturées et en conservateurs comme les nitrates, associés aux risques cardiaques.

Les boissons énergisantes constituent la quatrième interdiction, non négociable pour lui. Chargées de caféine, de sucre et de stimulants, elles sollicitent excessivement le système cardiovasculaire, augmentent la pression artérielle et peuvent provoquer des troubles du rythme cardiaque, à un moment où le corps est déjà en pleine accélération naturelle.

La cinquième erreur consiste à ne rien avaler, surtout en combinant stress et caféine. Le docteur Bhojraj précise que le jeûne n'est pas mauvais s'il est calme et bien hydraté. Le problème vient des personnes qui carburent à l'adrénaline, boivent du café le ventre vide et traitent leurs courriels sous tension. Dès 10 heures, le système nerveux est saturé et la glycémie chute, un yoyo que l'organisme supporte de moins en moins bien en vieillissant.

Pour protéger sa santé, le cardiologue commence par boire de l'eau avant son café et mise sur un apport simple en protéines et en fibres, comme des œufs, du yaourt grec ou des flocons d'avoine. Surtout, il recommande de calmer le système nerveux : cinq minutes de respiration lente, de lumière naturelle ou de marche suffisent à éviter de démarrer la journée au pas de course.