KPMG France s'offre iCom Cloud pour se positionner sur Salesforce

Il s'agit de la plus importante acquisition réalisée par la filiale française du cabinet de conseil. Objectif : renforcer le positionnement de la société sur les projets opérationnels.

KPMG France signe le rachat d'iCom Cloud, une société de Neuilly-sur-Seine comptant 100 experts en technologies Salesforce. L'opération dont le montant n'a pas été communiqué est néanmoins présentée comme la plus importante jamais réalisée par la filiale du cabinet de conseil néerlandais. Elle s'inscrit dans une stratégie de croissance externe visant à donner à l'entité française une dimension supplémentaire orientée opérationnelle.

Chez KPMG France, le consulting compte 2800 personnes, dont 1200 exclusivement centrées sur la tech. Un groupe qui se limitait à moins de 500 fin 2022. Pour l'enrichir, la filiale française n'a pas ménagé ses efforts. Elle s'offre en 2022 Silverprod, une société spécialisée dans les technologies Microsoft. En mars 2023, elle finalise le rachat de Censio Karamba sur le terrain de l'intégration SAP.

170 experts fonctionnels

iCom va rejoindre les effectifs issus des deux premières opérations pour former un ensemble de 170 experts fonctionnels. "Fort de ces différents rachats, iCom compris, nous sommes en capacité de proposer une offre technologique de bout en bout, du commerce à la finance en passant par la supply chain. C'était là l'équation que nous souhaitions résoudre dès 2022. Ce qui est désormais chose faite", se félicite Nicolas Richard, le patron des activités de conseil de KPMG France.

"Les équipes Salesforce vont faire le lien entre le front office, orienté e-commerce, marketing et innovation, et le back office orienté ERP"

Et Sébastien Ropartz, associé en charge des activités de consulting tech de la filiale, d'ajouter : "Les équipes Salesforce vont faire le lien entre les activités de front office, orientées e-commerce, marketing et innovation, et le back office orienté ERP. La solution Mulesoft de Salesforce nous permettant de proposer une épine dorsale en matière de data."

En termes de feuille de route, l'accord d'acquisition d'iCom Cloud vient d'être signé. La finalisation de l'opération est attendue pour le tout début de l'année prochaine. "On va néanmoins travailler dès à présent avec le management pour préparer un plan d'intégration", précise Nicolas Richard.

Objectif : une croissance de 25%

iCom dispose d'une équipe à La Rochelle qui va rester sur place. Objectif : renforcer l'encrage local de KPMG France. "Les équipes parisienne d'iCom vont en revanche nous rejoindre, notamment sur les dimensions customer et data", confie Sébastien Ropartz. "iCom a beaucoup travaillé sur la brique d'IA de Salesforce, ce mouvement est donc logique en vue de bâtir une offre de transformation digitale sans couture."

Sur les projets combinant activités tech et métier, KPMG France revendique une croissance annuelle organique de 25% depuis deux ans. "Fort de notre stratégie d'acquisitions, notre ambition est de poursuivre sur cette lancée. Ce qui sous-entend de poursuivre nos efforts de recrutement pour passer à des échelles d'équipes plus importantes. On prévoit autour de la tech d'embaucher environ 200 personnes sur notre année fiscale qui a commencé début octobre", confie pour finir Sébastien Ropartz.