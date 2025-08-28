FinOps : tous les outils des hyperscalers

AWS, Microsoft Azure et Google Cloud proposent à leur catalogue une large palette de solutions natives pour aider les entreprises à optimiser leurs ressources cloud tout en gardant les coûts sous contrôle. Etat des lieux.

Toute médaille a son revers. La généralisation du cloud en entreprise entraîne souvent une explosion des coûts. La facilité à souscrire un service en ligne et le paiement à l'usage peuvent créer de mauvaises surprises quand la facture arrive. Comme une lumière laissée allumée, une machine virtuelle continue à être facturée si on oublie de l'éteindre une fois le projet terminé. La montée en puissance de l'intelligence artificielle, et tout particulièrement de l'IA générative, expose davantage encore les entreprises à ces risques de surfacturation. Selon une étude de cabinet Vanson Bourne, commanditée par l'éditeur Tangoe, l'IA engendre des coûts incontrôlables, entraînant une augmentation de 30 % des dépenses dans le cloud.

Ces nouveaux usages rendent le FinOps plus incontournable encore. Mot-valise composé des termes finance et opérations, cette approche vise à garder les coûts du cloud sous contrôle tout en s'assurant que l'organisation consomme les ressources de la façon la plus optimale possible. La recherche d'économies ne doit pas nuire à la performance ni à la qualité de service.

Les trois grands géants du cloud ont très tôt compris qu'ils devaient mettre à disposition de leurs clients une gamme complète de fonctionnalités pour suivre, analyser et optimiser leurs dépenses cloud. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud proposent nativement des outils qui apportent un suivi en temps réel des coûts puis des recommandations pour les optimiser. Dans un cadre de gouvernance maîtrisé, ils encouragent une démarche d'amélioration continue. Parmi eux, AWS se détache en offrant la suite d'outils la plus riche et la plus complète.

Les outils FinOps des hyperscalers AWS Microsoft Azure Google Cloud Analyse des coûts AWS Cost Explorer Microsoft Cost Management Recommender Suivi budgétaire AWS Budgets Microsoft Cost Management Recommender Recommandations personnalisées AWS Trusted Advisor Azure Advisor FinOps hub Rapports avancés AWS Cost and Usage Report Microsoft Cost Management Google Cloud Billing Simulation de coûts AWS Pricing Calculator Azure Pricing Calculator Google Cloud Billing Exportation des données vers des solutions tierces Compatibilité Focus 1.0 Compatibilité Focus 1.0 Compatibilité Focus 1.0

Par définition, les solutions FinOps des hyperscalers répondent spécifiquement aux besoins de leurs écosystèmes respectifs. Pour autant, elles sont généralement compatibles avec des standards comme Focus (FinOps Open Cost and Usage Specification) de la FinOps Foundation qui vise à harmoniser la présentation données de coûts entre les différents providers, favorisant leur comparaison dans une approche multicloud.

A l'aide d'APIs et d'intégrations personnalisées, les outils des hyperscalers peuvent s'interfacer à des plateformes de FinOps et de cloud management tierces comme CloudHealth, Apptio, CloudZero, OpenText ou Flexera. A défaut, il est possible d'exporter les données aux formats CSV ou Excel et de les consolider dans des tableaux de bord unifiés.

AWS, une suite complète

Numéro un incontesté du cloud public, Amazon Web Services a très tôt proposé une palette complète d'outils dédiés à la gestion financière dans le cloud ou cloud financial management (CFM). Cette suite FinOps est complétée par un blog, des tutoriels, des webinaires et des retours d'expérience d'entreprises clientes.

Première brique de ce dispositif, AWS Cost Explorer est un outil d'analyse et de visualisation des coûts. A l'aide de graphiques et de tableaux, il permet de suivre l'évolution des dépenses, de détecter des anomalies et de dégager des tendances de consommation, notamment saisonnières. Une fois les comportements types identifiés, il est possible d'anticiper les factures à venir.

AWS Cost and Usage Report fournit des rapports détaillés sur les coûts d'utilisation et la facturation par typologie de services et modes de tarification. Ces données peuvent être exportées à des fins d'analyse. Comme son nom l'indique, AWS Budgets permet, lui, de définir des seuils budgétaires et de recevoir des alertes en cas de dépassement mais aussi de surveiller en temps réel les écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses réelles.

Avant de lancer un projet, AWS Pricing Calculator estime les coûts des services cloud et propose les options les plus économiques comme les instances réservées ou les Savings Plans. S'il n'est pas spécifiquement dédié au FinOps, AWS Trusted Advisor donne des conseils pour optimiser les coûts, en identifiant notamment les ressources inutilisées ou sous-utilisées. Enfin, AWS Compute Optimizer livre des recommandations pour dimensionner au mieux des instances Amazon EC2 et Amazon RDS.

Microsoft Copilot, un consultant FinOps personnel

Comme AWS, Microsoft Azure propose une gamme complète de services FinOps que le provider complète par un guide interactif, des journées de formation, des webinaires, des didacticiels et son Cloud adoption Framework, un référentiel de bonnes pratiques. Côté outils, Microsoft Cost Management assure le suivi des coûts, identifie les anomalies, anticipe les dépenses à venir et crée des rapports personnalisés. Azure fait appel à son arme secrète, Copilot, pour tirer de précieux enseignements des données d'utilisation. L'utilisateur peut interroger l'assistant en langage naturel pour expliciter les informations et les suggestions de Microsoft Cost Management.

Outil proposé gratuitement, sans être spécifiquement orienté FinOps, Azure Advisor livre des recommandations personnalisées pour optimiser les coûts mais aussi la sécurité, la performance et la disponibilité des services cloud en s'appuyant sur les meilleurs pratiques. Il va, par exemple, suggérer de redimensionner certaines ressources ou d'adopter des offres réservées. A l'instar de son équivalent chez AWS, Azure Pricing Calculator simule les coûts des services cloud avant leur déploiement en fonction de divers scénarii et options d'achat.

Google Cloud, la comparaison entre pairs

Google Cloud couvre le même champ FinOps que ses deux rivaux avec des outils sensiblement similaires. Le centre de recommandations ou Recommender fournit des recommandations d'optimisation pour les services Google Cloud. Il peut suggérer de supprimer des ressources inutilisées ou inactives, de réduire la taille des machines virtuels pour adapter la charge de travail aux besoins ou de profiter de remises en contrepartie d'un engagement sur la durée.

En mai 2024, Google a annoncé la disponibilité générale de son FinOps hub. Il s'agit d'algorithmes de recommandation qui permettent une analyse approfondie pour faire la chasse à la moindre source de gaspillage. Ce FinOps hub autorise surtout les benchmarks avec des organisations comparables, pour exploiter les meilleures pratiques du marché.

Google Cloud Billing aide une organisation à mieux comprendre ses factures et à analyser ses dépenses cloud. Il est possible de créer des alertes, de détecter des écarts de coûts d'utilisation anormaux et d'exporter les données de facturation vers BigQuerry, le data warehouse géré par Google. La calculatrice maison, Google Cloud Pricing Calculator, permet, comme pour les autres hyperscalers, d'estimer les coûts d'un service avant son déploiement et de retenir la meilleure configuration.