Les lauréats des Paris Retail Awards dévoilés

Moment phare de la Paris Retail Week, les Paris Retail Awards ont eu lieu ce 20 septembre. Neuf prix ont été décernés pour récompenser les meilleures innovations retail de l'année par catégorie : commerce omnicanal, marketing, logistique, RSE, marketplaces, nouveaux paiements, parcours client agile, data et "rookie of the year". La compétition avait pour objectif d'identifier les acteurs qui proposent des solutions efficaces pour répondre aux enjeux business auxquels les acteurs du commerce et du e-commerce sont confrontés.

Dans la catégorie parcours client agile, Naiz Fit a été récompensé pour son système permettant de choisir une taille de vêtement adéquate. De son côté, Ingenico, qui propose un paiement sécurisé via une identification des veines et de la paume de la main, a remporté le prix pour la catégorie nouveaux paiements.

La start-up Potions, qui propose de personnaliser l'expérience en ligne sans utiliser de cookies, a su séduire le jury de la catégorie marketing. Le panel "Ecommerce Now" de Foxintelligence et Each One, spécialisé dans le recrutement et la formation de réfugiés, ont été respectivement primés dans les catégories data et RSE. Coté commerce omnicanal, Elyn, dont la solution automatise l'expérience de retour client, a été plébiscité.

Autre innovation mise en avant, le logiciel de Pacvue qui propose une gestion tout-en-un des activités des vendeurs d'Amazon a eu les faveurs du jury marketplaces. La start-up Pickeos a quant à elle remporté le prix logistique via sa solution OptiStock qui rend visible les rotations de stocks de chaque emplacement. Enfin, Nricher, qui commercialise une IA pour analyser en temps réel les catalogues, a été désigné "rookie de l'année".