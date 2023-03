LesBigBoss organise son événement Tourisme, Sports et Loisirs les 23 et 24 mars à Cabourg

L'entreprise organisatrice d'événements BtoB annonce son troisième événement de l'année, LesBigBoss Tourisme, Sports et Loisirs.

Pour la septième édition de son événement Tourisme, Sports et Loisirs, LesBigBoss s'apprête à recevoir près de 125 décideurs et acteurs du digital au Grand Hôtel de Cabourg les 23 et 24 mars. Au programme : deux journées d'interactions et d'échanges pour "booster son business, rencontrer de nouveaux partenaires et déployer ses projets stratégiques." Plus de 1 500 rendez-vous entre décideurs de grandes marques dans le digital sont prévus, ainsi qu'une conférence "Trends for Leaders : Décryptage, Prospective & Inspiration", un diner de gala et un cocktail networking.

Ces deux jours seront l'occasion d'aborder plusieurs tendances et problématiques propres aux secteurs du tourisme, du sport et des loisirs : retour du leadership des OTAs, l'IA au service de la personnalisation et des avantages fidélité ou encore les nouveaux territoires de communication de la génération Z. Pour échanger autour de ces thématiques, trois invités d'honneur seront présents : Nicolas Clair (CEO de Verychic), Yassine Hachem (senior VP E-Commerce & customer engagement d'Accor) et Loïc Davrinche (CMO de Promovacances). La keynote de l'événement sera quant à elle présentée par Louisine Setton (directrice marketing de Cercle des Voyages).

Pour cette nouvelle édition du digital leaders Tourisme, Sports et Loisirs, un départ en bus privé depuis Paris le jeudi 23 mars à 8 heures et une arrivée à Paris le vendredi 24 mars à 18 heures sont prévus. Pour rejoindre les 125 participants, c'est ici que ça se passe.