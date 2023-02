Sport connecté : Fab'One lève 1,95 million d'euros pour son device, le Kaptrek

Avec le Kaptrek, les sportifs n'ont plus qu'un seul objet connecté pour se géolocaliser, communiquer, mesurer leurs performances ou piloter d'autres appareils lors de leurs sports en outdoor.

Smartphone, montre connectée, appareil photo, etc. Les sacs des adeptes de sport outdoor sont souvent chargés d'électroniques. Julien Fabre, cofondateur de Fab'One et passionné de ski, en a fait le constat : lors de ses sorties, il emportait "une dizaine d'équipements, qu'il faut penser à recharger et porter toute la journée". Avec sa start-up, il a fait le pari de réunir toutes les fonctionnalités nécessaires en un seul boîtier, avec sa solution Kaptrek. A partir de ce device, porté au poignet ou attaché à un sac, il est possible de se géolocaliser sur l'écran tactile, de suivre ses performances sportives, de communiquer lors de sorties en groupe, de lancer un appel SOS en cas de chute, de piloter d'autres appareils comme des drones ou des GoPro grâce aux API. Julien Fabre l'a déjà expérimenté pour les sports d'hiver, le trekking, l'escalade, le VTT, les sports nautiques, l'équitation et la moto.

Pour industrialiser le Kaptrek avant sa commercialisation en septembre prochain au prix de 749 euros, Fab'One réalise sa première levée de fonds, à 1,95 million d'euros. Parmi ces fonds, 1,15 million d'euros sont levés en fonds de roulement avec un partenaire industriel en fonction des commandes et 800 000 euros en equity. S'y ajouteront 600 000 euros en dette, par prêts bancaires. Fab'One avait déjà récolté 120 000 euros en love money, c'est-à-dire en récoltant de l'argent auprès de proches à sa création en 2018 et obtenu 905 000 euros de subventions en 2021 pour le développement du produit. Avec cette levée de fonds, Fab'One entend, en plus de l'industrialisation, accroître la notoriété du produit auprès des distributeurs et recruter pour constituer une équipe d'une dizaine de personnes fin 2023.

La solution Kaptrek sera commercialisée à 749 euros. © Fab'One

La particularité du Kaptrek est de disposer de son propre firmware, Kaptrek OS. "Nous ne voulions pas dépendre de iOS et Androïd et nous voulions être sûrs de pouvoir garantir l'inter-compatibilité avec tout type d'appareils", explique Julien Fabre. Pour se différencier sur le marché des solutions existantes comme le talkie-walkie pour les sports outdoor de l'américain Milo, Fab'One met également en avant l'éco-conception du Kaptrek, développé sur-mesure, produit en France et réparable. Le Kaptrek utilise les connectivités Wifi et Bluetooth pour se connecter au smartphone de son propriétaire et se connecter aux réseaux cellulaires. Fab'One étudie pour la suite l'apport de l'IoT satellitaire.

12 000 devices en déploiement

La solution de Fab'One s'annonce comme un facilitateur pour les sportifs et a déjà séduit de grandes marques, dont les noms n'ont pas encore été dévoilés. Un premier contrat prévoit le déploiement de 12 000 devices, ce qui offre à l'entreprise un potentiel de six millions d'euros de chiffre d'affaires. "Le marché de l'IoT est en pleine évolution car les utilisateurs veulent mieux comprendre leur environnement et connaître les data liées à leurs performances pour s'améliorer", observe Julien Fabre. Les perspectives de marché sont prometteuses pour Fab'One : "Il y a plus de 100 millions de pratiquants de sport outdoor dans le monde, dont 37 millions en Europe", précise Julien Fabre.

Fab'One ne va par ailleurs pas se limiter aux sports et entrevoit des débouchés dans la sécurité grâce à son software propriétaire qui peut s'adapter à différentes applications. "Le Kaptrek peut servir d'alerte lors des chutes de travailleurs isolés sur des terrains accidentés ou, pour des agents de sécurité par exemple, à contrôler différents équipements comme les alarmes ou les caméras", détaille Julien Fabre, qui collabore avec des secouristes pour contribuer au secours en montagne. Des perspectives outdoor qui élargissent davantage la portée du Kaptrek.