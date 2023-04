Citron lève 20 millions d'euros pour développer ses offres énergétiques

La société française spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments va utiliser ces fonds pour concevoir de nouveaux modules pour ses clients, liés à la gestion de l'eau ou de la production d'énergie renouvelable.

Entre la crise énergétique survenue cet hiver et le Plan Eau annoncé début avril par le gouvernement, la maîtrise des consommations d'énergie est au cœur des projets IoT en France en 2023. Mais pour Citron, société française spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments, il est important d'aller plus loin que la performance énergétique. Pour développer de nouveaux services et élargir ainsi son offre, l'entreprise annonce une levée de fonds de 20 millions d'euros.

Ce tour de table a été réalisé auprès d'Eiffel Investment Group via Eiffel Essentiel, son fonds dédié à l'accompagnement des champions européens de la transition énergétique et écologique, mais aussi auprès d'Entrepreneur Invest et de Bpifrance, via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE), dédié à la transition énergétique et environnementale. Des fonds qui "correspondent à l'ADN de Citron et à son envie de s'affirmer dans le développement à impact", souligne Vianney Raskin, fondateur de Citron, qui s'est donné des ambitions importantes en RSE, et vise notamment une labellisation B-Corp.

Avec ce financement, Citron va transformer sa plateforme SaaS . De système de management de l'énergie (SME), elle va devenir une plateforme de management des bâtiments (BMS) afin de couvrir l'ensemble des problématiques liées à la transition énergétique des bâtiments. Les équipes ont déjà commencé à travailler sur cette nouvelle technologie dans l'objectif d'apporter plus de modularité et de souplesse dans l'utilisation de la plateforme. Cette nouvelle version a déjà été déployée sur 10% des sites suivis par Citron. Une quarantaine de nouveaux modules vont être développés, par exemple pour gérer les bornes de recharge des véhicules électriques dans le bâtiment, la production d'énergies renouvelables ou la gestion de l'eau. Le premier module, qui sera lancé à la fin du trimestre, portera sur la sobriété énergétique et le confort des occupants.

Plus de 10 millions de données suivies par jour

Les fonds vont également servir à recruter pour renforcer ses équipes technologiques pour la conception des nouveaux modules et ses équipes marketing. Citron, qui a dépassé les 100 collaborateurs l'année dernière, avait annoncé début 2023 son intention de recruter 200 personnes sur les quatre prochaines années.

Répondant à des enjeux structurels (l'urgence climatique), conjoncturels (explosion des prix de l'énergie) et réglementaires (décret tertiaire), la plateforme s'est déjà imposée auprès de 250 clients, parmi lesquels Saint-Gobain, Lagardère, LeBonCoin, la Région Ile-de-France ou encore le groupe Teract, propriétaire de grandes enseignes de jardinerie. Citron collecte au total plus de 10 millions de données par jour, lui permettant d'assurer la gestion de 70 000 bâtiments.

Fondée en 2011 par Vianney Raskin et Maxime Perthu sous le nom de Green Alternative (renommée en 2019), Citron est à l'origine une société de conseil en performance énergétique des bâtiments. Une première levée de fonds de 250 000 euros a été menée en 2014 pour se lancer sur le marché. Après avoir inventé l'audit énergétique instrumenté, devenu obligatoire pour les grandes entreprises en 2015, l'entreprise a commercialisé sa plateforme de management de l'énergie. Citron a ensuite récolté 1,5 million d'euros en 2019 lors de la fusion avec l'entreprise Agiom. En 2022, c'est un chiffre d'affaires de huit millions d'euros, et une croissance constante sur les quatre dernières années, qui sont enregistrés par Citron. "On a toujours hésité à lever des fonds car, avec mon associé, on est dans la culture de la rentabilité", confie Vianney Raskin, qui rencontre justement une deuxième année de rentabilité.

Aux clients du smart building, Vianney Raskin recommande de "n'avoir qu'une seule plateforme pour suivre toutes les données du bâtiment, et non pas de multiplier les outils, pour la gestion des bornes de recharge, de l'efficacité énergétique ou le solaire, cela ne créera pas de valeur". Une vision qui guide la stratégie de Citron, et explique la création des nouveaux modules.