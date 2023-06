IoT Awards 2023 : découvrez les sept projets vainqueurs

La cérémonie de remise des prix des IoT Awards, à laquelle participe le JDN se tient dans le cadre de l'événement IoT Confluence Day, organisé collectivement par les membres du think tank de l'IoT, GR-IoT.

Quatorze candidats étaient en lice pour cette 7e édition des IoT Awards, récompensant les meilleurs projets IoT 2023. Les sept membres du jury, dont fait partie le JDN, en a retenu la moitié, certains projets se démarquant dans une catégorie précise, comme l'éco-responsabilité, une nouveauté en 2023 avec la création d'un Green IoT Award. Retrouvez les projets vainqueurs, qui reçoivent leur trophée ce jeudi 22 juin lors de l'événement IoT Confluence Day à Paris, organisé collectivement par les membres du think tank de l'IoT, GR-IoT.

Deglace veut rendre les équipements, comme ici les aspirateurs balais, modulaires pour remplacer leurs composants. © Deglace

Ce premier Green IoT Award félicite l'entreprise Deglace pour son projet d'écosystème de produits électroménagers régénératifs, mené avec ses partenaires Inventhys, Rtone et Bosch Mondeville. Partant du constat que les appareils électroménagers constituent le flux de déchets avec la plus forte croissance, les partenaires ont tenu à développer une technologie permettant de rendre les appareils électroménagers 100% modulaires. Chaque module correspond à un élément fonctionnel (moteur, batterie) autonome en termes d'électronique et d'interface afin d'être interchangeable en plug and play sans outils. Cette architecture permet de proposer des objets connectés embarquant une intelligence d'auto diagnostique des pannes et même une prédictibilité de baisse de performances ou de pannes afin d'offrir aux consommateurs une capacité de réparation autonome sans SAV.

Avec Live Pollen, l'entreprise veut prévenir les désagréments des allergies. © Lify Air

L'IoT Award du projet Innovant revient à la société Lify Air pour son application Live Pollen, qui a pour objectif d'informer les personnes allergiques en temps réel du niveau de pollen émis dans une certaine zone. L'innovation de cette solution de santé environnementale tient en ses capteurs, développés et brevetés avec le CNRS, capables de mesurer les différents pollens issus de chaque plante par leur signature lumineuse. Lify Air axe son discours auprès des collectivités sur l'innovation de ses travaux pour venir en aide aux allergiques, qui devrait représenter, d'après l'entreprise, 50% de la population mondiale en 2050 et doivent généralement se contenter de prévisions. Un an après sa mise à disposition sur le marché français, l'application Live Pollen compte 65 000 utilisateurs.

Avec ses différents capteurs d'inclinaison, de fissure et d'humidité, Feelbat a pour ambition de suivre tout type de sites. © Feelbat

L'IoT Award du projet Ambitieux est remis à la start-up Feelbat pour ses capteurs de fissures et d'inclinaisons plug&play adaptables à tous les sites, maisons, bâtiments et ouvrages d'art. Avec les sécheresses récurrentes et le séisme dans l'Ouest de la France mi-juin, la prise de conscience de surveiller les fissures devient évidente et Feelbat s'attelle à développer sa gamme de capteurs pour assurer un suivi à des prix accessibles. Un capteur de suivi d'humidité dans les murs et un capteur de fissure miniaturisés pouvant être posé par drone compléteront l'offre en fin d'année. Pour consolider sa croissance, (l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière), Feelbat prévoit une levée de fonds, en fin d'année également. Avec pour ambition de d'étendre son marché à l'ensemble de l'Europe en 2024.

Gazpar est déployé chez 11 millions de Français. © 123RF

L'IoT Award du projet High-Tech est décerné à GRDF pour son compteur communicant de gaz Gazpar, qui équipe 11 millions de clients. Le principal défi technique a été d'assurer une durée de vie de 20 ans sans maintenance pour un compteur autonome. Le projet a mobilisé plus de 450 personnes. Gazpar est équipé d'une pile lithium à très faible autodécharge et communique avec le protocole de longue portée Wise, qui utilise des ondes radio sur une fréquence de 169 MHz afin de garantir une meilleure pénétration pour récolter les données. Un modem Software Design Radio confère au système une excellente sensibilité et un taux de collecte fiable à 97%. La solution est sécurisée de bout-en-bout avec des clés individuelles par compteur. Un million de trames par heure sont collectées et déchiffrées. GRDF a par ailleurs mis en place une filière de recyclage pour les équipements remplacés.

La KiwipWatch est le fruit d'un travail sur la sécurité des données et la compliance. © Kiwip Technologies

L'IoT Award du projet Compliant récompense Kiwip Technologies pour sa montre connectée KiwipWatch. L'entreprise française a travaillé en étroite collaboration avec la Cnil pour la protection des données des utilisateurs et la mise en conformité des applications. La KiwipWatch est certifiée CE. De quoi rassurer les parents, qui veulent en équiper leurs enfants comme alternative au smartphone, mais aussi les seniors ou les personnes souffrant de dyslexie, de dyspraxie ou d'Alzheimer stade 1, et qui veulent bénéficier d'un outil de communication géolocalisé sécurisé. Le traitement de la cybersécurité est renforcé dans les protocoles de communications et d'encryptages des donnés échangés. La sécurité physique des objets est gérée pour qu'en cas de vol par exemple, Kiwip Technologies puisse prendre la main pour désactiver et rendre le produit obsolète à distance ce qui représente aussi une sécurité supplémentaire par rapport aux informations concernant son porteur.

Le capteur a déjà été expérimenté dans plus de 200 descentes. © Rossignol

L'IoT Lab Award met en avant le projet smart ski expérience du CEA Leti, en partenariat avec le groupe Rossignol, fabricant de produits de ski. Le principal défi de ce projet de recherche a été de concevoir un système IoT autonome en énergie et intégrée de manière permanente sur chaque paire de ski afin d'offrir les services de mesure du vieillissement du ski et d'évaluation du niveau du skieur. Le choix s'est porté sur un dispositif piézoélectrique de récupération d'énergie (qui sert à convertir l'énergie mécanique en énergie électrique) exploitant les vibrations et déformations du ski lors des virages. La technologie a fait l'objet de plusieurs expérimentations sur pistes, sur plus de 200 descentes.

Le système d'écoute Leko permet d'identifier une centaine d'espèces. © Birdz

L'IoT Award, Prix du Jury 2023 est accordé à Birdz, filiale IoT du groupe Veolia, pour Leko, un système d'écoute de la biodiversité. Ce capteur, alimenté par des panneaux solaires, permet de mesurer et de suivre une centaine d'espèces. Développé avec le Muséum national d'Histoire naturelle, Leko communique des informations-clés sur la santé du milieu naturel en continu. Ciblant les collectivités et entreprises engagées pour l'environnement, Leko leur permet d'étudier l'impact des activités humaines sur la biodiversité, d'adopter une stratégie d'éclairage cohérente avec la vie nocturne du territoire et de sensibiliser les habitants. Le jury a été séduit par les technologies déployées en lien avec l'éco-responsabilité et la cybersécurité. Par exemple, le capteur gère lui-même son niveau de batterie afin d'effectuer ces enregistrements.