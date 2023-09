Le rôle de l'IoT dans le sport au cœur de la 5e édition de l'IoT Business Hub

Les Jeux olympiques représentent une opportunité pour l'IoT, que cherchera à démontrer le prochain livre blanc de l'IoT Business Hub, le think tank de BearingPoint.

L'IoT Business Hub, le think tank IoT du cabinet de conseil BearingPoint, réunira son écosystème pour son événement annuel le 9 novembre prochain. Pour cette 5e édition, une tendance forte du marché IoT sera décryptée dans un livre blanc : l'IoT au service du sport. "2023 est une année charnière dans ce secteur. L'IoT peut faire ses preuves lors de la Coupe du monde de rugby et de la préparation des Jeux olympiques. C'est une opportunité pour les acteurs, de nombreuses roadmaps sont tournées vers cet événement. Il était donc naturel pour nous de montrer le rôle de l'IoT dans un événement sportif", justifie Ouassim Driouchi, associé en charge des activités Télécoms et IoT chez BearingPoint.

Les équipes de BearingPoint, constituées d'une trentaine de consultants experts dans le domaine, ont analysé le sujet sous trois dimensions : l'IoT pour le sportif amateur, avec des sujets autour du bien-être et de la santé. Puis l'IoT pour les athlètes professionnels, améliorant la performance. La troisième dimension porte sur l'IoT au service de l'expérience du fan et du spectateur, de la mobilité à la billettique, en passant par l'expérience de réalité augmentée pendant le jeu. L'entreprise My Smart Move a notamment été retenues parmi les projets innovants de l'année pour sa solution d'analyse des mouvements, utile aussi bien aux sportifs pour s'améliorer qu'aux kinésithérapeutes dans leur rééducation.

Concernant les Trophées, remis le même jour pour récompenser l'innovation de projets présentés dans l'année, une cinquantaine de candidatures ont été reçues, 14 d'entre elles ont été retenues. Elles sont réparties dans quatre catégories :

l'efficacité énergétique et la durabilité, qui réunit les projets d'électroménager durable de Deglace, et d'efficacité énergétiques des sociétés IQspot, Kipsum et TotalEnergies ;

qui réunit les projets d'électroménager durable de Deglace, et d'efficacité énergétiques des sociétés IQspot, Kipsum et TotalEnergies ; l'innovation technologique, pour laquelle concourt Easii.ic avec sa solution d'optimisation du hardware IoT, Hyperion Seven avec ses drones et Kinéis avec son offre d'IoT satellitaire ;

pour laquelle concourt Easii.ic avec sa solution d'optimisation du hardware IoT, Hyperion Seven avec ses drones et Kinéis avec son offre d'IoT satellitaire ; le sport et la santé, avec le vélo de trekking connecté de Decathlon, le coussin de maintien à domicile Viktor-IA de Fingertips et My Smart Move ;

avec le vélo de trekking connecté de Decathlon, le coussin de maintien à domicile Viktor-IA de Fingertips et My Smart Move ; les territoires intelligents, avec la solution de traçabilité d'actifs de Charlie, les bornes connectées de distribution en eau et en électricité à destination des ports de plaisance de NGE Energies Solutions, la solution de supervision des assets des infrastructures de réseaux de Optimiz Network et Zitell'aria, la solution de supervision du confort et de la qualité d'air intérieur dans les écoles et les crèches de la Ville d'Ajaccio.

Pour les départager et élire jusqu'à six lauréats, l'IoT Business Hub a réuni autour de ses deux associés Ouassim Driouchi et Sylvain Chevallier, un jury de cinq autres personnalités auquel participe le JDN : Bernardo Cabrera, directeur de la BU IoT d'Objenious, la marque IoT de Bouygues Telecom, Olivia Raineau, responsable du segment Start-ups chez Amazon Web Services, Etienne Robert, directeur Smart Mobility Services France chez Orange Business Services et Stéphane Simon, artiste plasticien designer chez In memory of Us. "In memory of Us fait la passerelle entre la technologie, l'art et la société", se réjouit Ouassim Driouchi. Les sculptures de l'entreprises exposées dans le cadre des Jeux olympique représentent à la fois des statues grecques symbolisant les valeurs défendues par les Jeux Olympiques, mais aussi des personnes en train de se prendre en photo en selfie.