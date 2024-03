Fans de Lego, cette application vous dit quoi créer à partir d'une simple photo de vos briques

Pas facile de trouver l'inspiration face à un tas de briques de toutes tailles et couleurs. Heureusement, une application mobile offre une solution.

Les Lego plaisent autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Les célèbre petites briques de plastique permettent de construire toutes sortes d'objets, de la petite voiture à la réplique de la Tour Eiffel, l'imagination est la seule limite. Cependant, quand on a amassé des milliers de briques de Lego au fil des années, il peut être difficile de trouver de nouvelles idées de constructions. C'est là qu'intervient une application mobile qui a déjà fait ses preuves auprès de milliers de fans du jeu.

En prenant simplement une photo de votre tas de Lego, l'application est capable d'identifier chaque brique et de proposer des modèles à construire avec celles que vous possédez déjà. Pas besoin d'acheter de nouveaux sets, vous pouvez donner une seconde vie à vos anciens Lego !

L'application utilise l'intelligence artificielle pour détecter les formes et les tailles des briques sur la photo. Elle les catégorise ensuite et analyse les possibilités de construction. Le résultat ? Une liste de propositions de modèles que vous pouvez créer avec vos propres Lego.

L'application va même jusqu'à vous montrer où se situent les briques dont vous avez besoin dans la photo ! Plus besoin de passer des heures à chercher la fameuse brique manquante. Un simple coup d'œil à l'écran et vous savez où la trouver dans votre tas.

De plus, l'application suggère des modèles vraiment originaux, et pas seulement les classiques présents dans les boîtes Lego. On parle de constructions allant du robot à l'animal en passant par des véhicules farfelus. Bien sûr, il est possible que vous n'ayez pas toutes les briques nécessaires pour un modèle donné. Dans ce cas, l'application vous suggère des alternatives réalisables avec vos briques disponibles.

Si l'on regarde les avis déposés sur les sites de téléchargement, plusieurs utilisateurs se montrent ravis : "Cette application est vraiment simple et efficace pour les Lego et surtout pour les débutants", écrit Timeo. Ou encore "Application assez sympa détecte bien les pièces !", ou bien "Application très utile surtout si on a beaucoup de Lego qui servent à rien, parfait pour les enfants en bas âge". Malheureusement, certains utilisateurs rapportent que l'application a parfois du mal à correctement identifier leurs briques, surtout si elles sont de petites tailles ou entassées en vrac.

L'application est disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store sous le nom de Brickit. Sa version payante Brickit Pro, au prix de 7,49€ par mois, débloque des fonctionnalités avancées comme un mode sombre ou la possibilité d'enregistrer vos créations dans l'application. Une chose à noter : Brickit Pro se renouvelle automatiquement chaque mois. Pensez donc à désactiver ce renouvellement automatique si vous souhaitez ne l'utiliser que ponctuellement. Sinon, vous pourriez avoir une mauvaise surprise de paiement sur votre facture !