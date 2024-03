Ce site Internet gratuit permet de visiter des milliers de lieux sans bouger de chez soi

Ce service relativement méconnu est pourtant proposé gratuitement par une grande société américaine depuis 2011.

"Plus de 7 Français sur 10 déclarent que la culture est un domaine qui les intéresse", explique la présentation d'un sondage d'Harris Interactive pour la Fédération Française des Télécoms publié en 2019. Ainsi, une large majorité des personnes interrogées répondent que la culture les "intéresse" (80%), est "importante" (79%) et "s'adresse à quelqu'un comme (eux)" (73%). En revanche, ils sont seulement quatre sur dix à répondre qu'elle "est accessible à tous géographiquement" (42%), et seulement 36% qu'elle l'est "financièrement".

Sur ce sujet, la question financière semble centrale pour l'Observatoire des inégalités. En effet, l'organisme rapporte que selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), 44% des Français ont renoncé à visiter un musée en 2019 à cause de son prix. Un chiffre en hausse de 19 points par rapport à 2012. Ce débat fut relancé en janvier 2024, quand le musée du Louvre a vu son tarif d'entrée passer de 15 à 22 euros, soit une "augmentation de 46% bien plus élevée que l'inflation", d'après l'Observatoire des inégalités.

Alors comment faire pour profiter d'un lieu culturel sans se ruiner ? En 2011, Google a lancé un projet à but non-lucratif : "Google arts and culture". Moins connu que les autres services de la société domiciliée à Mountain View, elle propose pourtant une foule de propositions qui s'offrent aux doigts et aux clics des internautes. Que ce soit pour voir toutes les œuvres répertoriées de Van Gogh, Cézanne, ou de Bansky, pour découvrir des images ou des histoires de la Première Guerre mondiale, ou du Musée Munch en Norvège, ce site fourmille d'innombrables réalisations artistiques, patrimoniales et historiques. De nombreux établissements culturels et institutions proposent d'ailleurs dessus des expositions en ligne, avec des images accompagnées de textes explicatifs.

En plus de tout cela, il est possible de découvrir des milliers de lieux et de musées sans bouger de chez soi. Le site regroupe 4 968 visites virtuelles. Une opportunité rendue possible grâce à street view. De la fontaine de Trevi à Rome, en passant par le tombeau de Napoléon aux Invalides, à la Tour Eiffel, au Taj Mahal, au MoMA de New York ou au Machu picchu au Pérou, les possibilités d'émerveillement sont riches et diverses. En bonus, le site offre l'accès à des jeux en lien avec l'art, regroupe des vidéos tournées à 360° et des fonctions permettant, par exemple, de mixer, grâce à l'intelligence artificielle, une photo personnelle avec le style d'une peinture.

Pour y accéder, rien de plus simple. Le site est disponible gratuitement sur la page d'accueil du moteur de recherche américain en cliquant en haut à droite sur les neuf points représentants les applications de Google, ou en vous rendant directement à cette adresse artsandculture.google.com, ou en téléchargeant l'application sur un smartphone.