Info JDN : le groupe Positive (ex-Sarbacane) acquiert noCRM.io et muscle son offre dans le sales marketing

Avec une croissance estimée à 20% pour 2023 et fort de cette troisième acquisition depuis mars, le groupe devrait frôler les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.

Le groupe Positive (ex-Sarbacane) annonce ce mardi 19 septembre l'acquisition de noCRM.io, éditeur français d'un logiciel d'aide à la prospection particulièrement adapté aux besoins des équipes commerciales des TPE et PME. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

La suite Sarbacane de gestion de contacts, de campagnes emailing et de marketing automation disposait déjà d'une brique dédiée à la prospection commerciale, nommée Sarbacane Engage et essentiellement portée par Datananas, une martech française spécialisée dans la génération de leads acquise par le groupe Positive en 2020. L'arrivée de noCRM.io vient renforcer et élargir Sarbacane Engage en France et à l'international. "noCRM.io facilite le travail des équipes commerciales pour transformer les leads en clients", explique au JDN le fondateur et CEO du groupe Positive, Mathieu Tarnus.

Lancé il y a dix ans, noCRM.io automatise le suivi du cycle de vie client et notamment les actions qui font suite aux premiers contacts commerciaux, comme les relances, les emails, appels ou l'organisation de visites. "Le logiciel est reconnu pour sa simplicité de mise en place et sa capacité à gérer efficacement un grand nombre de leads, avec +25% de taux de closing comparé aux CRM traditionnels", assure le groupe Positive. Disponible en six langues, l'outil génère 65% de son chiffre d'affaires à l'export et ses équipes sont présentes dans 10 pays. NoCRM.io revendique un portefeuille de clients riche de 3 100 entreprises et 12 000 commerciaux. Son chiffre d'affaires annuel est de "plusieurs millions d'euros", nous confie Mathieu Tarnus.

Une future acquisition stratégique en 2024

Cette acquisition, la troisième cette année et la sixième en trois ans, est une nouvelle étape de l'ambitieuse feuille de route de croissance externe visant à transformer l'éditeur lillois d'une plateforme de gestion de campagnes emailing et SMS très populaire en France en groupe de marketing digital de référence en Europe. Une stratégie dynamique qui devrait permettre au groupe Positive d'atteindre les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année (contre 27 millions en 2022), avec déjà 40% de CA généré en dehors de la France, soit la moitié du chemin à parcourir vers les 100 millions projetés pour fin 2026.

"Pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés avec nos investisseurs nous devrons encore doubler nos recettes, ce qui est tout fait envisageable à condition de ne pas brûler les étapes et de continuer de nous appuyer sur la croissance externe, en parallèle à notre croissance organique annuelle qui varie de 15% à 20%", précise Mathieu Tarnus. Le patron lillois nous confie vouloir désormais se concentrer sur l'intégration des différentes entreprises récemment achetées avant de concrétiser, dès 2024, une acquisition bien plus stratégique pour conforter ses ambitions. Affaire à suivre.