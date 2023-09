Utiq se lance en France avec la régie 366

Un premier POC est déjà live dans deux sites du groupe La Dépêche : Le Petit Bleu et La Nouvelle République des Pyrénées.

Utiq franchit un premier pas important de son parcours en France. La coentreprise d'opérateurs télécom européens proposant à l'industrie publicitaire une alternative aux cookies tiers annnonce ce 27 septembre avoir signé son premier partenariat stratégique pour le déploiement de sa solution avec la régie 366, dédiée à la commercialisation publicitaire des espaces de 48 sites et applications mobiles de la presse quotidienne régionale (PQR).

Un premier POC (proof of concept) est lancé avec deux sites du groupe La Dépêche : Le Petit Bleu et La Nouvelle République des Pyrénées. La solution est opérationnelle depuis huit jours pour les connexions mobiles en 3, 4 et 5G. Le déploiement n'est pas qualifié de compliqué, mais de délicat par Luc Vignon, DGA en charge de la transformation digitale de 366 : "Le déploiement de ce système est touchy car il touche à la responsabilité des éditeurs à l'égard de la règlementation de protection des données personnelles. Il nous faut donc être très précis et nous assurer qu'il y a bien un deuxième appel au consentement de l'utilisateur spécifique à Utiq, ce qui demande du temps sans pour autant que ce soit complexe à faire."

Le deuxième bandeau de consentement, spécifique à Utiq, s’affiche à tout internaute utilisant les services de Bouygues, Orange ou SFR © NRdP

Le deuxième bandeau de consentement, spécifique à Utiq, s'affiche à tout internaute utilisant les services de Bouygues, Orange ou SFR. Ce bandeau spécifique s'affiche avec les logos des opérateurs télécom. "Avec ce POC, nous voulons nous assurer que tout fonctionne techniquement. Nous observerons également l'évolution de nos taux de consentement, qui sont de l'ordre de 85%, ainsi que l'impact éventuel du deuxième bandeau sur le taux de rebond. Nous restons confiants car les deux médias prenant part aux tests ont des lecteurs très fidèles", explique Luc Vignon.

Les discussions avec un petit groupe d'annonceurs sont déjà en cours en vue de "tester de bout en bout la solution" et s'assurer que tout fonctionne et que "nous sommes bien là dans une vraie alternative aux cookies tiers", explique notre interlocuteur qui ne cache cependant pas son enthousiasme. "Nous avons le précédent de la TV segmentée qui est un belle réussite. C'est formidable d'avoir cette perspective de ne plus dépendre des grands acteurs internationaux qui n'ont pas d'ancrage territorial et qui ne respectent pas les règlementations locales. Avec les opérateurs télécoms le rapport de forces est totalement différent : nos intérêts convergent car ils sont concernés par le même marché que nous, le marché domestique. Demain si nous avons besoin de quoi que ce soit, ils sauront être réactifs", déclare-t-il.

Luc Vignon confirme au JDN que le modèle économique n'est pas défini. "Voyons déjà si cela marche et quels en seront les résultats, y compris pour les annonceurs. Nous pourrons ensuite discuter et définir un deal qui soit équilibré pour tout le monde", conclut-il. La régie attend les premières conclusions de ce POC avant de poursuivre le développement sur d'autres sites qu'elle représente.