CDP : Mediarithmics renforce son offre retail media en acquérant Easyence

Avec ce rachat, la part du retail media dans les recettes de la plateforme dont les clients historiques sont majoritairement des médias passe de 30 à 50%.

La plateforme de gestion de données à des fins marketing et publicitaire (CDP/DMP) française Mediarithmics annonce ce mardi 10 octobre l'acquisition d'Easyence, technologie française spécialisée dans le retail marketing et servant des clients tels que Decathlon, Système U, Cora, Franprix, Sarenza, Intersport, But ou Cultura. Ni le montant ni les conditions du rachat n'ont été officiellement précisés.

Mediarithmics, dont les clients historiques sont majoritairement des médias (Vivendi, TF1, Canal+, FranceTV, Channel4), avait déjà commencé à intégrer de nouveaux clients issus du secteur en plein boom du retail media, comme Valiuz (l'alliance data d'entreprises de l'Association familiale Mulliez), le Groupement Les Mousquetaires et Fnac-Darty. L'opération vient renforcer sensiblement à la fois les compétences et le business en retail marketing et en retail media de Mediarithmics.

En plus de proposer un logiciel de CDP en SaaS orienté retail media, Easyence dispose d'une brique d'attribution et d'une suite de merchandising. De quoi permettre à Mediarithmics d'afficher son ambition de devenir une alternative souveraine dans le traitement des données marketing des retailers et des médias en Europe. Pour ce qui est du business, Easyence accroît de 50% le chiffre d'affaires de Mediarithmics, qui dépassera les 12 millions d'euros. Easyence vient également enrichir les équipes de mediarithmics avec 33 nouveaux profils (75% des salariés d'Easyence sont conservés dans la nouvelle structure).

"Le retail media vient faire la jonction entre les mondes des médias et du retail, mais ces deux univers restent très différents. Cette acquisition nous permet de créer des synergies industrielles clés et nous renforce dans notre capacité à traiter le big data marketing pour les retailers et les médias. Nous allons donc bien au-delà du seul volet de la monétisation pour servir également la relation client et l'analyse d'insights grâce aux données", explique au JDN Gilles Chetelat, CEO de Mediarithmics.

Fort endettement d'Easyence

Easyence alias Ysance avant son rebranding en 2020, créé par deux entrepreneurs français début 2005 et financé à partir de 2015 par Creadev, société d'investissement de la famille Mulliez, était en redressement judiciaire depuis le 29 août dernier. Malgré un portefeuille clients enviable et un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros, la société se trouvait fortement endettée depuis plusieurs années, selon les sources que nous avons pu consulter. Deux entreprises s'étaient positionnées pour la reprise, dont Mediarithmics.

"L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été possible justement grâce au fait qu'une proposition solide et crédible a été formulée", explique au JDN une source proche du dossier. La grosse ardoise de l'entreprise (près d'une dizaine de millions d'euros) a été effacée. Si Mediarithmics a pu choisir les actifs technologiques et humains à reprendre, elle s'est engagée à honorer toutes les prestations déjà vendues et encaissées avant son arrivée ainsi qu'à garder pendant deux ans les 33 salariés récupérés. Toujours selon notre source, si l'entreprise a mis seulement "plusieurs centaines de milliers d'euros en cash", ce montant passe à près d'un million d'euros si on compte les services à honorer (déjà facturés par Easyence avant le rachat) et à plusieurs millions d'euros en intégrant les salaires des 33 salariés pendant deux ans.