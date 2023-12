Les 8 meilleurs accessoires pour smartphone Android à (s')offrir à Noël

Equipement indispensable ou simple gadget, vous trouverez peut-être une idée de cadeau dans cette liste des meilleurs accessoires pour Android.

Même si votre téléphone est déjà très performant, des accessoires peuvent améliorer ses fonctionnalités. Du projecteur à la mini imprimante, en passant par le trépied ou encore le clavier virtuel, il y en a pour tous les goûts.

Un mini projecteur

Le vidéoprojecteur Full HD Artlii, compatible avec Android et iOS, est idéal pour projeter en direct depuis votre smartphone. Avec 135 watts de puissance et 3 500 lumens de luminosité, il projette une image de 1 à 5 mètres de diagonale à une distance de 1,25 à 5 mètres. Et petit plus, son fonctionnement silencieux à 25 décibels garantit une expérience de visionnage très agréable. Prix : 219,99 euros

Un trépied

Améliorez la stabilité de vos prises de vue avec un trépied, idéal pour éviter les vidéos tremblantes. Cet accessoire est également très utile pour les longues expositions et les animations en stop-motion. Pour une portabilité optimale, un trépied léger peut être facilement transporté dans un petit sac. Le GorillaPod Starter Kit de Joby est particulièrement recommandé pour sa polyvalence. Prix : 18,99 euros

Une manette

Le Razer RZ06-02800100-R3M1 est une manette sans fil conçue par Razer pour les smartphones Android. Elle intègre 16 boutons de jeu, dont deux joysticks et des boutons R1-2 et L1-2, ainsi que 4 boutons de menu. Cette manette dispose d'un support ajustable pour stabiliser le smartphone et offre deux options de connectivité : bluetooth ou câble. Elle fonctionne avec des piles. Prix : 53,83 euros

Un clavier virtuel

Le clavier virtuel d'Ashata est compatible avec Android et Windows. Il utilise une lumière infrarouge pour projeter un clavier sur une surface plate. Il fonctionne par bluetooth et est équipé d'un câble USB pour la recharge. Il remplit toutes les fonctions d'un clavier classique et offre même aux utilisateurs la possibilité d'utiliser une souris virtuelle. Prix : 45,99 euros

Une imprimante sans fil

La mini imprimante sans fil HP Sprocket permet d'imprimer des images depuis un smartphone via Bluetooth. Pour cela, il faut installer l'application HP Sprocket. Cette imprimante légère (172 g) a des dimensions de 7,5 x 11,6 x 2,3 cm et une résolution d'impression de 313 x 400 ppp. Elle fonctionne sans encre, utilisant le papier photo HP zinc. Prix : 97,99 euros

Un chargeur-support

Le chargeur sans fil de Luoatip, compatible avec IOS et Android, est idéal pour utiliser son smartphone tout en le rechargeant. Plus besoin d'un câble pour relier votre mobile à une prise électrique et plus besoin de se poser la question de savoir si le câble est suffisamment long. En bonus, le chargeur sans fil de Waitiee permet de charger trois appareils simultanément (comme par exemple des écouteurs sans fil ou une montre connectée en plus de votre téléphone). Il faut évidemment que votre appareil soit compatible avec la recharge sans fil. Prix : 15,99 euros

Une télécommande bluetooth pour photo

La télécommande bluetooth d'Hitslam est idéale pour prendre une photo de soi sans passer par le mode selfie ou pour les photos de groupe puisqu'elle permet à tout le monde, y compris le photographe, d'être présent sur la photo. Bref, ce petit gadget peut s'avérer très utile. Prix : 7,59 euros.

Un objectif photo

Cet équipement proposé par Vbestlife améliore la qualité de vos photos. De quoi transformer votre smartphone en appareil photo de professionnel. Une bonne option pour ceux qui cherchent à capturer des images grand angle ou macro. Cet accessoire enrichit l'expérience photographique sans l'encombrement ni le coût d'un appareil photo traditionnel. Prix : 29,55 euros