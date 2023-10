Trouver un logement dans ces villes est devenu impossible, elles sont encore pires que Paris

Le nombre de demande de logement explose par rapport au nombre d'habitation disponibles. Il existe 5 villes où la tension locative est telle que l'agglomération est classée en situation de pénurie.

Quand le manque se transforme en pénurie. La rentrée cette année a une nouvelle fois été marquée par les problématiques de logement dans les villes françaises. Entre les étudiants qui déménagent pour s'installer près de leur université, les jeunes adultes qui prennent leur indépendance et quittent le foyer familial, ou encore les actifs qui viennent de décrocher un emploi dans une nouvelle ville, la demande de logement explose.

Or, en parallèle, le nombre de logements disponibles n'augmente pas, il a même plutôt tendance à diminuer. En effet, la loi Climat Résilience, entrée en vigueur en 2021, interdit la mise en location des logements qualifiés de "passoires thermiques". Ainsi, en 2025, les logements classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE) ne pourront plus être mis en location. Cette interdiction locative sera ensuite étendue aux logements notés F, à partir de 2028. Au total, 5,2 millions de logements sont concernés, soit 17% du parc immobilier français, selon l'Insee. "Dès janvier 2025 se sont plus de 812 000 logements actuellement loués qui vont sortir du marché locatif, soit autant d'annonces en moins", explique Yann Jéhanno, président du réseau Laforêt immobilier.

L'autre facteur qui participe à alimenter la tension locative, c'est le blocage des ventes immobilières sur le marché. Face à la hausse des taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers, de moins en moins de Français optent pour l'achat d'un bien. En effet, selon la Banque de France, le taux moyen des crédits immobiliers est passé de 2% fin 2022 à 4,05% en septembre 2023. Couplée aux difficultés de pouvoir d'achat liées à l'inflation, cette situation freine les ardeurs de potentiels acheteurs. Confrontés à l'impossibilité d'acquérir un bien, les ménages sont plus nombreux à se tourner vers la location.

Dans ces conditions, il semble de plus en plus compliqué de loger les 40% de Français locataires dans le pays. Une étude menée par LocService indique que la tension locative a explosé dans la plupart des grandes villes françaises. Concrètement, à partir de 2,5 demandes par logement on considère la situation comme "difficile". Au delà de 6 demandes par logement, l'agglomération est en situation de "pénurie". Si plusieurs villes comme Marseille, Toulouse, Nice, Nantes ou encore Montpellier sont en situation difficile, cinq autres communes sont clairement en pénurie de logements.

A Paris, Angers ou Bordeaux il faut compter entre 6 et 7 demandes par logement. Mais le haut du classement de la tension locative est trusté par Lyon et Rennes qui comptent respectivement 10,2 et 10,8 demandes par logement. Dans l'agglomération bretonne la tension locative a grimpé de 69%, simplement entre janvier et août 2023.