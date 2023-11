Méfiez-vous si vous rêvez d'acheter un bien immobilier, vous pourriez faire une grosse erreur

58% des Français négligent cette information pourtant nécessaire pour savoir s'ils ont fait un bon investissement ou non. Et non, il ne s'agit pas du crédit immobilier.

La France est un pays de propriétaires. A bien y regarder, la majorité de la population (58% des Français selon l'Insee) possède au moins un bien immobilier. Ete "89% des Français souhaitent acquérir une résidence principale et trouvent même cela essentiel", selon un sondage OpinionWay. Toujours selon cette étude, 84% des personnes interrogées estiment que la pierre est un gage de sécurité pour leur avenir. Mais derrière cet engouement, les propriétaires ou les personnes désireuses d'acquérir un bien immobilier omettent un détail important.

C'est vrai, devenir propriétaire, c'est l'assurance d'avoir un toit au-dessus de la tête sur le long terme, à l'inverse d'un locataire qui peut être mis à la porte, parce que le détenteur du bien souhaite vendre son appartement ou sa maison.

D'un point de vue financier, l'achat d'un bien immobilier semble également avantageux. Alors qu'un loyer est une perte sèche, le remboursement d'un prêt immobilier permet de capitaliser tous les mois, et donc de se constituer un patrimoine. Et le propriétaire peut ajuster les mensualités qu'il doit verser à sa banque, sans compter qu'au bout d'un certain temps, le crédit finit par être totalement réglé. .

Mais acheter un bien immobilier pour en faire sa résidence principale n'est pas forcément une bonne affaire. Du moins pas immédiatement. En effet, dans certaines situations, cela peut s'avérer plus économique de rester locataire plutôt que d'acheter son logement, notamment si le prix de ce dernier est particulièrement élevé. Mais alors, à partir de quand la détention d'un bien immobilier peut s'avérer plus rentable que sa location ?

Les courtiers du site Meilleurtaux.com se sont penchés sur la question pour déterminer le moment où rester locataire est synonyme de perte d'argent. "Pour cela, nous avons pris en compte les données des 32 plus grandes villes de France en choisissant comme point de repère un logement d'une superficie de 70 mètres carrés", explique Maël Bernier, porte parole de Meilleurtaux.

En comparant le coût d'un achat (prix du mètre carré, charges mensuelles moyennes et taxe foncière), au coût d'une location (loyer et charges), il s'avère que "la durée nécessaire pour rentabiliser l'acquisition d'un logement de 70 mètres carrés s'élève en moyenne à 15 ans et 6 mois sur l'ensemble du territoire", affirme Maël Bernier.

La situation diffère selon les villes car les prix de l'immobilier ne sont pas les mêmes. Néanmoins, une tendance se dessine puisque dans 17 villes sur les 32 étudiées, la durée de rentabilisation a augmenté de deux ans et parfois même de 14 ans entre 2022 et 2023. La faute à la hausse brutale des taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers qui a augmenté le coût des achats et qui a donc retardé le retour sur investissement.