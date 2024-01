Les maisons d'Amsterdam penchent volontairement en avant, et il y a une excellente raison à cela

Dans la ville d'Amsterdam, de nombreuses maisons sont penchées, mais certaines ont été construites ainsi volontairement et se reconnaissent facilement grâce à un détail.

Amsterdam, ville emblématique des Pays-Bas, est renommée pour ses canaux pittoresques et ses maisons aux façades élégantes. Cependant, une particularité architecturale intrigue les visiteurs : beaucoup de ses maisons ne sont pas droites. Ce phénomène n'est pas dû au hasard, dans certains cas, ce défaut apparent est même volontaire…

Le fait que beaucoup de maisons soient penchées à Amsterdam s'explique en partie par leur construction sur pilotis qui remonte à plusieurs siècles. Comme à Venise, sans ces poteaux sous les fondations, la plupart des maisons d'Amsterdam s'enfonceraient dans un sol marécageux. Si les pilotis anciennement en bois, plus récemment en béton, permettent de stabiliser les structures, ils n'en sont pas moins soumis aux mouvements de l'Amstel. Le fleuve qui donne son nom à la ville d'Amsterdam ("digue sur l'Amstel") déplace parfois les pilotis ce qui a pour effet de faire pencher les structures.

Toutefois, certaines maisons sont volontairement construites penchées. Dans ce cas, elles sont penchées vers l'avant et de face. Ce n'est pas toujours visible au premier coup d'œil, mais à l'angle d'une rue, cela se voit plus facilement. Ce phénomène est intentionnel et concerne en particulier les maisons situées le long des canaux. Les maisons concernées sont identifiables par la présence d'un crochet en haut de leur façade avant.

Ce détail architectural discret cache en réalité une astuce ingénieuse liée à l'histoire de la ville. En effet, jusqu'au début du 19e siècle, les crochets étaient utilisés pour hisser des meubles à l'intérieur des maisons à l'aide de cordes, en contournant les escaliers étroits des bâtiments. Certains marchands vivant le long des quais les utilisaient aussi pour stocker des marchandises comme du café, des épices ou encore du cacao dans leurs greniers. L'inclinaison des façades servait à éviter les collisions de marchandises avec les murs ou à éviter de casser une fenêtre.

Cité marchande de grande importance durant le siècle d'or néerlandais, Amsterdam est une ville dont l'architecture reste marquée par son histoire. Elle est par ailleurs réputée pour ses nombreux musées (Van Gogh, Rijksmuseum, Maison d'Anne Frank et de Rembrandt…). Les touristes apprécient également la visite des quartiers animés à pied ou à vélo avec des marchés éclectiques et des boutiques avant-gardistes. Les espaces verts bien entretenus, tels que le Vondelpark, offrent des lieux de détente idéaux pour les visiteurs ainsi que pour les résidents locaux qui sont réputés pour leur style de vie décontracté et leur ouverture d'esprit.