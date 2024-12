Cet autocollant en vente libre dissuade les cambrioleurs de rentrer dans un domicile

Une solution simple et accessible permet de dissuader les cambrioleurs de s'introduire dans un domicile.

Les cambriolages sont une préoccupation majeure pour de nombreux ménages en France. Selon les données de l'Insee, en 2018, 1,7% des ménages ont rapporté avoir été victimes d'un cambriolage dans leur résidence principale. En 2019, les forces de l'ordre ont enregistré un total de 237 400 cambriolages, dont 217 500 visant des résidences principales et 19 900 des résidences secondaires. Ces chiffres soulignent l'importance de mettre en place des mesures de prévention efficaces pour protéger son domicile et ses biens.

Si l'installation d'un système de sécurité comprenant détecteurs, centrale d'alarme, caméras et services de télésurveillance, permet d'obtenir un système de protection complet, elle représente également un investissement financier important. Heureusement, il existe une solution simple, abordable et efficace pour dissuader les cambrioleurs : les autocollants dissuasifs.

Le principe de ces autocollants repose sur l'adage "mieux vaut prévenir que guérir". En affichant de manière visible un message indiquant la présence d'un système de sécurité, il est possible de décourager les voleurs avant même qu'ils ne tentent de pénétrer dans le domicile. La simple vue d'un autocollant mentionnant un système d'alarme ou de télésurveillance peut suffire à les faire fuir. Il est en effet probable qu'ils privilégient une cible moins risquée.

En effet, les autocollants de sécurité informent immédiatement les cambrioleurs des risques qu'ils encourent s'ils tentent de s'introduire dans un logement. Déclenchement de sirène, alerte transmise à des agents de sécurité... Autant de conséquences qui peuvent dissuader les voleurs et les inciter à chercher une proie plus facile.

Même si on ne dispose pas d'un système d'alarme, apposer ce type d'autocollants est envisageable. Ces derniers sont disponibles en ligne, souvent vendus par lots à des prix abordables, parfois même avec le logo de marques reconnues comme Verisure. Pour une trentaine d'euros sur des sites tels qu'Ebay, on peut ainsi acquérir une protection supplémentaire contre les cambriolages, un investissement dérisoire comparé au préjudice que peut causer une effraction.

Pour optimiser l'efficacité des autocollants dissuasifs, il est crucial de les positionner de manière stratégique. L'emplacement idéal se trouve près des points d'entrée potentiels du domicile, là où ils seront clairement visibles pour les intrus. Ainsi, il est fortement conseillé de placer un autocollant à proximité de sa boîte aux lettres, ainsi qu'au niveau des ouvertures telles que la porte d'entrée principale, les fenêtres, la porte du garage et le portail. A noter que la plupart des entreprises spécialisées dans la sécurité incluent des plaques dissuasives dans leurs packs de protection. En souscrivant à leurs services, on dispose donc d'un dispositif de dissuasion en plus d'un système d'alarme.