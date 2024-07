Faire attention à ce petit détail avant de partir en vacances peut vous éviter un cambriolage

Pour partir l'esprit tranquille cet été, certains pensent tout prévoir et pourtant, ce petit détail peut faciliter un cambriolage.

C'est la crainte des vacanciers. Chaque année, deux cambriolages sur dix ont lieu pendant l'été, d'après un rapport de l'entreprise spécialisée Verisure. Mais il est possible de limiter les risques en connaissant les modes opératoires des cambrioleurs et les bons gestes à avoir avant le départ.

À quelques jours des vacances, le ministère de l'Intérieur fait le point sur les cambriolages. Il rappelle des lieux communs : fermer sa porte à double tour et ne jamais cacher ses clés sous le paillasson ou dans un pot de fleurs. Il conseille aussi d'investir dans un entrebâilleur pour empêcher qu'une fenêtre ou une porte ne s'ouvre complètement. À noter, qu'avant de pénétrer une maison, un cambrioleur prend généralement le temps de vérifier les failles et les petites négligences.

Le ministère précise aussi qu'à l'ère des réseaux sociaux, partager à tout le monde, et donc à des inconnus, les dates de son prochain voyage dans le sud peut inciter des cambrioleurs à passer au domicile. Aujourd'hui, ils sont nombreux à faire leur repérage sur Facebook ou Instagram. De la même façon, il vaut aussi mieux éviter de montrer ses objets de valeurs sur Internet. Mais il y a un détail auquel on ne pense pas assez.

Un geste moins connu pourrait par ailleurs vous sauver la mise. Certaines personnes ont tendance à ne jamais ranger leurs outils de bricolage ou de jardinage. C'est un point essentiel trop souvent oublié. Pour laisser moins de traces, les cambrioleurs peuvent avoir tendance à utiliser des objets qu'ils trouvent autour du domicile ou en chemin. L'échelle laissée sur le muret ou la pince et le tournevis qui restent dans la cour de l'immeuble, en font des outils de prédilection. Le ministère de l'Intérieur rappelle de les ranger en lieu sûr et inaccessible. Mais, il est possible d'aller encore plus loin.

Autre astuce : après une entrevue avec les forces de l'ordre, un référent sûreté peut se déplacer sur place. C'est un policier ou gendarme spécialiste du cambriolage. Il se rend à domicile et fait un état des lieux. Il indique quelles sont les zones sensibles et donne des conseils sur d'éventuels travaux à faire ou négligences que l'on peut avoir. L'expertise, totalement gratuite, est disponible partout en France et peut aussi être réalisée pour des entreprises ou des lieux sensibles. Il suffit de contacter le commissariat ou la gendarmerie la plus proche.

L'entreprise Verisure précise aussi qu'il ne faut pas oublier que les cambrioleurs agissent généralement à plusieurs et qu'ils visent les habitations qui semblent les moins bien protégées. C'est pourquoi, en plus d'investir dans des volets ou portes sécurisées, il existe une ultime méthode pour protéger son domicile : l'opération tranquillité vacances. Mise en place par le ministère de l'Intérieur, l'idée est de signaler aux forces de l'ordre les dates de vos vacances pour qu'ils puissent y faire des rondes. La démarche se fait en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur.