Ce nouveau métier de l'immobilier ne nécessite aucun diplôme et recrute partout en France jusqu'à 2 000 euros par mois

Pas besoin de diplôme, des opportunités partout en France, un quotidien varié alliant service et autonomie... Cette profession méconnue a tout pour attirer ceux qui rêvent de changer de vie.

Découvrir de belles maisons, être en relation avec des clients, se former à la prospection… Les métiers de l'immobilier bénéficient de nombreux avantages. Alors que le marché de la location saisonnière a explosé depuis 2021, il s'accompagne de nouveaux métiers. En effet, pour préparer le logement et accueillir les clients pour leurs vacances, les propriétaires font notamment appel à des conciergeries. Elles sont le tiers de confiance entre les locataires et les propriétaires pour s'assurer que le séjour se déroule dans les meilleures conditions.

"Le concierge prépare un bien en amont d'un séjour, accueille les voyageurs, s'assure que tout se passe bien pendant le séjour, récupère les clés en fin de séjour et remets en état le bien", résume Pauline Wasselin, responsable communication pour la conciergerie Hoomy. Au-delà du rangement, du nettoyage, les missions d'un concierge impliquent beaucoup de relationnel, de la promotion territoriale et vont jusqu'à inclure un aspect commercial pour rencontrer des propriétaires qui souhaitent louer leurs biens.

"Chez Hoomy, nous avons trois typologies de concierges : les personnes spécialisées sur l'entretien et le nettoyage, celles chargées de la gestion de voyageurs, et les coordinateurs qui vont piloter l'ensemble d'un territoire et des logements associés", poursuit Pauline Wasselin. Allant jusqu'au poste de coordinateurs, en charge du recrutement et du management d'une équipe, les perspectives d'évolutions sont motivantes. De plus, les concierges sont très autonomes et peuvent moduler leur emploi du temps à leur guise avec un temps de travail de 35 heures annualisé.

Encore peu connu, ce métier est à la recherche de talents : "Nous avons des offres en permanence, 21 sont ouvertes actuellement, que ce soit en contrat permanent, en CDI ou en contrat saisonnier", poursuit-elle. Et Hoomy est loin d'être la seule conciergerie dans ce cas : Indeed répertorie des centaines de postes ouverts. Avec 5 000 conciergeries locatives dans le pays, ce métier recrute sur tout le territoire. Pour les plus indépendants, il peut également être intéressant de se lancer à son compte et de constituer son réseau. A la différence d'un emploi en conciergerie, le statut d'indépendant demande d'être particulièrement polyvalent mais permet un salaire à la mission. Autrement dit, plus vous aurez de clients, plus votre salaire sera important. En conciergerie, le salaire d'un concierge est en moyenne de 1 700 euros bruts par mois et monte jusqu'à 2 000 euros pour les coordinateurs.

Initialement issu du monde hôtelier, "la conciergerie locative est un secteur qui se professionnalise encore", constate Pauline Wasselin. Ainsi la chance est ouverte à tous. "Il n'y a pas de compétence spécifique ou de diplôme à avoir", affirme-t-elle. Les profils sont variés, allant de l'étudiant en saison à la reconversion professionnelle. Hoomy ouvrira, en octobre, le premier BTS de France pour former aux métiers de la conciergerie.