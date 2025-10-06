Querelle de voisinage : le milliardaire rachète le journal local pour s'en prendre à ses voisins

Une fois racheté, le journal s'est montré peu critique à l'égard du projet immobilier du milliardaire, malgré la récalcitrance des habitants de la petite ville.

De prime abord, cette histoire ressemble à beaucoup de récits entendus en France ou ailleurs dans le monde. Un conflit de voisinage qui finit devant la justice, un projet immobilier d'envergure qui vient bouleverser les habitants d'une petite bourgade et un journal au bord de la faillite racheté par un richissime homme d'affaires. Pris individuellement, ces événements n'ont effectivement rien de très surprenant. Ce qui est inédit, c'est que cette fois ils sont tous liés.

Comme dans chaque histoire, au cœur de la narration se trouve le personnage principal. Ici, c'est Matthew Prince, 50 ans, PDG de Cloudflare, une entreprise américaine de cybersécurité. Doté d'une fortune estimée à 5 milliards de dollars d'après le magazine Forbes, il est le deuxième homme le plus riche de l'état de l'Utah et le 949e citoyen le plus riche des Etats-Unis. Désireux de s'installer dans la petite ville de Park City, dans l'Utah, Matthew Prince a pour projet de faire construire un imposant manoir de 700 m² et de 4 étages, sur Treasure Hill, une colline surplombant le quartier historique de la vieille ville.

Une initiative qui déplaît fortement à de nombreux riverains de Park City. Ces derniers qualifient le projet de "disproportionné et inadapté à l'architecture du quartier". Ils redoutent également de voir une vague de nouveaux résidents très fortunés arriver en ville. La commission de planification du développement urbain de Park City a néanmoins validé, en 2024, le permis de construire nécessaire au lancement des travaux par un vote serré de 4 voix contre 3.

Les responsables municipaux et les habitants de Park City opposés au projet reprochent à la commission de ne pas avoir suffisamment évalué l'impact de la construction de la résidence sur le paysage. Forts de ces arguments, les détracteurs ont déposé un recours pour faire annuler l'approbation des plans de construction.

Face à cette opposition persistante, Matthew Prince a choisi de s'attaquer personnellement à la famille Hermann, figure de proue du collectif des voisins opposés à la construction du manoir. Le milliardaire a déposé une première plainte contre ses voisins, les accusant de posséder des chiens agressifs et dangereux pour ses enfants. Une seconde plainte a été déposée par le milliardaire, cette fois pour un motif foncier : il prétend qu'un mur de pierre existant sur la propriété des Hermann empiète d'environ 15 centimètres sur son terrain.

Cette affaire locale a rapidement attiré l'attention des médias nationaux. KPCW (la radio de l'Utah), le Salt Lake Tribune (principal quotidien de l'Etat), le Wall Street Journal et l'agence Bloomberg ont couvert le litige entre Matthew Prince et ses voisins. Curieusement, un média n'a pas couvert cette affaire avant le vote de la commission : The Park Record. Etonnant pour un journal qui traite de l'actualité de la petite ville depuis 1880. Moins étonnant quand on sait que le journal a été racheté en 2023 par… Matthew Prince.

Face aux critiques sur le manque d'impartialité de sa rédaction, le rédacteur en chef du Park Record a publié un éditorial. Dedans, il dénonce le traitement médiatique des grands médias nationaux, estimant qu'ils ont adopté un parti pris contre Matthew Prince du simple fait de sa richesse. Il souligne que les plaignants ne sont pas des citoyens ordinaires, mais également des millionnaires. Il cite notamment un article de la BBC qui présente M. Hermann comme un "vautour" spécialisé dans le rachat de dettes.