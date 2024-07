L'UE investit dans des capteurs de navigation satellite ultra-efficaces

Avec 5 millions d'euros du programme Horizon Europe, l'UE soutient INPHOMIR, un projet visant à développer des capteurs innovants pour améliorer la précision des missions spatiales et des drones.

Via un projet financé par l'Union européenne, le consortium INPHOMIR se penche sur le développement de capteurs ultra-performants pour rendre les missions spatiales plus efficaces et abordables. Ces avancées technologiques promettent non seulement d'améliorer la précision des satellites, mais également de prolonger la durée de vol des drones.

Des capteurs de navigation satellite

Le projet INPHOMIR se distingue par la création de deux nouveaux capteurs à très basse consommation d'énergie : un gyroscope optique et un capteur lidar spécialisé. Ces innovations sont essentielles pour les missions spatiales, où les conditions extrêmes peuvent perturber la navigation. Les capteurs traditionnels peinent à maintenir une précision optimale dans des environnements à faible visibilité, tels que le brouillard ou la poussière.

Les erreurs de mesure, même minimes, peuvent entraîner des anomalies de trajectoire et de positionnement, coûtant des millions aux opérateurs. En intégrant des technologies avancées sur des matériaux comme le phosphure d'indium, le projet INPHOMIR vise à améliorer l'efficacité, tout en réduisant le poids et la taille des circuits intégrés photoniques.

Le projet, dont le coût s'élève à environ 5 millions d'euros d'après Reuters, est financé par Horizon Europe, un programme de financement de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation.

Des perspectives prometteuses pour la technologie des drones

Les capteurs développés dans le cadre du projet INPHOMIR pourraient également trouver des applications dans le domaine des drones et des voitures autonomes. Ces technologies nécessitent une navigation précise et fiable pour fonctionner correctement. Les avancées réalisées par le consortium européen pourraient ainsi ouvrir la voie à des vols de drones plus longs et à une meilleure navigation pour les véhicules autonomes.

Avec l'augmentation du nombre de satellites en orbite, la navigation spatiale devient de plus en plus complexe. Les débris spatiaux, tels que les étages supérieurs des fusées usagées et les satellites endommagés, posent également des menaces importantes. Les capteurs innovants développés par le projet INPHOMIR pourraient donc offrir des solutions efficaces pour naviguer en toute sécurité dans cet environnement encombré.