Coronavirus : les trajets en VTC et taxis divisés par dix depuis le confinement

C'est presque comme s'ils étaient à l'arrêt. Avec la disparition des trajets vers les aéroports, l'arrêt des déplacements personnels et l'extrême limitation des trajets professionnels, l'activité des VTC et taxis est atone depuis l'entrée en vigueur du confinement en France le 17 mars. Les données de Foxintelligence, une société qui scanne les e-mails des utilisateurs de son service de nettoyage de boîte mail Cleanfox pour en tirer des données de marché agrégées et anonymisées, le confirment.

Selon l'entreprise, le nombre de trajets quotidien a été divisé par cinq durant la première semaine du confinement, du 16 au 22 mars par rapport à la semaine du 2 au 8 mars. Puis par dix durant la deuxième semaine, toujours par rapport à avant le confinement.

Foxintelligence précise que la baisse est assez homogène sur le territoire : -95% dans toute la France, -92% en Ile-de-France, -95% en France hors région parisienne (pour la deuxième semaine de confinement). Une situation qui aurait aussi provoqué, selon Foxintelligence, une légère redistribution des parts de marché, avec 2 points pour G7 et + 2,7 pour Heetch. Bolt baisse de 2,5 points et Uber de 3,2. Une perte de marché qui peut notamment s'expliquer pour le géant américain par l'arrêt de sa populaire option de trajets partagés Pool.