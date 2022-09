"iOS 16.1 : le live arrive sur l'écran de verrouillage"

Annoncé par Apple lors du lancement d'iOS 16, le flux d'informations temps réel de l'écran de verrouillage est finalement au menu d'iOS 16.1, actuellement en bêta.

[Mise à jour le vendredi 23 septembre 2022 à 14h28] Officiellement lancé le 12 septembre 2022, iOS 16 devait permettre d'intégrer à l'écran de verrouillage des flux d'informations en temps réel. Une nouveauté annoncée par Apple dès juin dernier, qui n'a finalement pas été proposée dans la version finale d'iOS 16. Elle sera finalement au menu de iOS 16.1, qui vient de faire l'objet d'une deuxième bêta. Autres évolutions au programme d'iOS 16.1 : la prise en charge du standard domotique Matter ou encore l'introduction d'une option de recharge verte priorisant les moments où le réseau recourt à des sources d'énergie peu polluantes.

Avec iOS 16, l'ergonomie du système mobile d'Apple est profondément repensée, et plusieurs applications font l'objet d'importantes nouveautés. iOS 16 est disponible sur les iPhones et iPads compatibles depuis le 12 septembre. Il équipe par ailleurs l'iPhone 14, qui est commercialisé en France depuis le 16 septembre.

Quelles sont les nouveautés d'iOS 16 ?

1. La photothèque. La photothèque d'iOS 16 est désormais synchronisée avec iCloud pour gérer le partage d'images avec un maximum de 6 personnes, et ce directement depuis l'appareil photo. Des suggestions intelligentes proposent un partage avec les utilisateurs présents sur l'image.

2. Le Mail. Le moteur de recherche de l'application de messagerie d'iOS est refondu dans l'optique d'améliorer la pertinence des résultats. Il analyse à la fois les contenus des mails, des pièces-jointes, des liens. Apple a également compléter Mail de toute une série de fonctionnalités : possibilité d'annuler l'envoi d'un message pendant quelques secondes, détection de pièces-jointes manquantes, rappel automatique quand des mails sont restés sans réponse.

3. L'app Messages. "SharePlay est désormais intégré à la messagerie instantanée Messages, ce qui permet de profiter de contenus synchronisés, par exemple des films et des morceaux de musique, et de partager les commandes de lecture tout en discutant dans Messages", indique-t-on chez Apple.

4. Texte en direct. La fonction d'intelligence artificielle Texte en direct détectait déjà les textes présents dans les photos. Cette possibilité prend également en charge la vidéo désormais. Autres évolutions : Texte en direct s'étend à la traduction ainsi qu'à la conversion des devises.

5. La recherche visuelle. La fonction de Recherche visuelle permet de sélectionner un sujet sur une image (une silhouette par exemple), puis de la détacher automatiquement de son arrière-plan et, enfin, de la glisser-déposer dans une autre application, par exemple un message instantané.

6. CarPlay. CarPlay gère désormais le multiécran. L'application s'intègre aussi plus intimement à la voiture. Elle interagit par ailleurs avec la radio tout en permettant d'afficher et de régler la température du véhicule. Son interface pourra intégrer notamment le niveau de carburant. "L'app prenant en charge davantage de widgets, elle permettra de consulter en un coup d'œil les informations de Météo et de Musique, directement affichées sur le tableau de bord", précise-t-on chez Apple.

7. Sans les mains. iOS 16 sera capable de déclencher des actions en mode mains libres. Par exemple le système mobile pourra lancer un morceau de musique quand l'utilisateur entrera dans une pièce ou utilisera son vélo. Cette nouveauté s'adosse au framework Nearby Interaction du groupe américain. En parallèle, iOS 16 introduira la possibilité de superposer à l'écran des éléments graphiques en réalité augmentée à l'approche d'objets connectés type Airtag ou Ultra Wideband. De quoi guider les utilisateurs au sein d'une boutique physique vers leurs produits de prédilection ou les visiteurs d'un musée.

8. La confidentialité. Une nouvelle application, baptisée Safety Check, est proposée pour les utilisateurs victime de harcèlement numérique ou de violences domestiques. A tout moment, elle peut réinitialiser les autorisations de confidentialité et les accès aux applications.

9. Un nouvel écran de verrouillage. Annoncé par Apple lors du lancement d'iOS 16, un nouvel écran de verrouillage sera disponible avec iOS 16.1, qui est pour l'heure en bêta. Ce nouvel nouvel écran de verrouillage intègre des widgets à l'image de ceux de l'Apple Watch. Alarme, calendrier, informations météo, niveaux de batterie, données de l'app Santé, mais aussi suivi de commande, demande de covoiturage... Cette nouvelle Live Activities gère l'affichage de ces flux live. Une bibliothèque de fonds d'écran widgétisés est en outre proposée. Si besoin, la fonction de Concentration associe aux widget de l'écran de verrouillage une configuration de concentration. Résultat : l'affichage sera limité au contenu voulu.

iOS 16 est téléchargeable sur l'ensemble des iPhones compatibles (voir la liste dans le tableau ci-dessous). Pour le télécharger et l'installer, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis cliquer sur Installer la mise à jour. Avant de lancer la mise à jour, il est recommandé de s'assurer d'avoir sauvegardé son terminal sur iCloud.

Quel iPhone ou iPad peut avoir iOS 16 ?

Listes des modèles compatibles avec iOS 16 iPhone iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone SE 2020 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max iPhone XS iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPad iPad Pro 2022 iPad Pro 2021 iPad Pro 12.9 pouces (2016+) iPad Pro 10.5 pouces (2016+) iPad Pro 11 pouces (2018+) iPad Air 3 iPad Air 4 iPad Air 5 (2022) iPad 6 iPad 7 iPad 8 iPad 9 iPad Mini 5 iPad Mini 6

Quand sort iOS 16 ?

Dévoilé lors la conférence inaugurale de la WWDC le 7 juin 2022, iOS 16 a été lancé le 12 septembre 2022. Il est proposé sous forme d'un mise à jour gratuite pour l'iPhone 8 et les versions supérieures. iOS 16 équipe par ailleurs l'iPhone 14 qui est commercialisé en parallèle.

13.99 € pendant 12 mois puis 19.99 € / mois Série Free 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G+ Réseau: Free Sans engagement 12 jours restants Voir Réseau: Free Sans engagement 13.99 € pendant 12 mois puis 18.99 € / mois 2h 20 Go 2h SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement 13 jours restants Voir Réseau: Orange Sans engagement 14.99 € B&You 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G+ Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 14.99 € pendant 12 mois puis 29.99 € / mois 80 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement 13 jours restants Voir Réseau: Orange Sans engagement 15.00 € RED 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 15.99 € 100Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G+ Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 16.99 € pendant 12 mois puis 31.99 € / mois Sensation 70 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 24 jours restants Voir Réseau: Bouygues télécom Avec engagement 17.00 € pendant 12 mois puis 30.00 € / mois 80 Go 4G+ Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement 25 jours restants Voir Réseau: SFR Sans engagement 17.99 € pendant 12 mois puis 32.99 € / mois 140 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 140 Go Internet 5G Réseau: Orange Sans engagement 13 jours restants Voir Réseau: Orange Sans engagement 19.99 € Forfait Free 5G Appels illimités SMS/MMS illimités 210 Go Internet 5G Réseau: Free Sans engagement Voir Réseau: Free Sans engagement

Avec iOS 14.5, Apple a introduit l'Application Tracking Transparency (ATT), un dispositif qui impose aux sites web et aux applications présentes sur l'App Store de demander aux utilisateurs leur autorisation avant de les pister.

Pour refuser systématiquement ce tracking synonyme de publicités ciblées, il suffit de se rendre dans Réglages, cliquer sur le menu Confidentialité, puis sur Suivi. L'écran que s'affiche ensuite permet d'autoriser ou de refuser "les demandes de suivi d'app".