iPhone 11 : des prix bradés pour le Black Friday

[IPHONE 11 BLACK FRIDAY] Les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max profitent d'une forte baisse des prix en ce Black Friday. Retrouvez les meilleures offres.

[Mise à jour du 4 décembre 2020 à 11h25] Les iPhone 11 ont déjà bénéficié d'une baisse de prix importante avec la sortie de l'iPhone 12, mais le Black Friday amplifie encore le phénomène. Retrouvez les meilleures baisse de prix pour le précédent flagship d'Apple.

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont été présentés au grand public en septembre 2019. Ils sont disponibles dans plusieurs coloris (noir, blanc, jaune, mauve, vert) et capacités de stockage. L'iPhone 11 est doté du système sur puce (SoC) A13 Bionic et d'un écran Rétina LCD de 6,1 pouces.

Smartphone d'entrée de gamme, l'iPhone 11 est le seul des trois prochains smartphones d'Apple (et sans doute le dernier) à être équipé d'un écran LCD. Apple aurait prévu de ne sortir que des smartphones Oled à l'avenir. L'iPhone 11 est doté d'un écran de 6,1 pouces et bénéficie de 4GO de ram. Il embarque une caméra 12 mégapixels avec double objectifs (un grand angle et un ultra grand angle). Il est doté, comme les deux autres modèles, d'un processeur A13 Bionic.

L'iPhone 11 se décline en 6 coloris dont deux nouveaux - le violet et le vert. Il bénéficie d'un mode nuit via un système de multi-exposition qui s'active automatiquement pour compenser le manque de lumière. Il vous permettra de shooter des vidéos en 4K de 60 images par seconde. Le logo de la firme à la pomme est, comme attendu, recentré au milieu pour des considérations esthétiques. Apple promet également "une puce plus rapide que toutes les autres puces de smart­phone et une autonomie d'une journée."

Sans doute la star de la keynote, l'iPhone 11 Pro est doté d'un écran Oled, Super Retina XDR, de 5,8 pouces. Pas d'Apple Pencil ou de recharge sans fil en revanche comme l'annonçaient certaines rumeurs. Mais l'iPhone 11 Pro embarquera de nombreuses innovations par rapport à ses prédécesseurs. D'abord un triple capteur photo (chacun permettant de prendre des photos de 12 megapixels) qui améliorera grandement la qualité des photos réalisées depuis l'iPhone, notamment pour les prises de vue grand angle.

Au menu également une puce A13 Bionic et un logo centré dans le dos. La batterie de l'iPhone 11 Pro lui permettra quant à elle de durer 4 heures de plus que l'iPhone XS. Il est disponible dans quatre coloris, dont une nouvelle teinte verte.

Plus grand et plus cher, l'iPhone 11 Pro Max est lui doté d'un écran Oled de 6,5 pouces, d'un processeur A13 Bionic, d'un appareil photo avec trois objectifs et d'une batterie de 3 500+ mAh. Il est lui aussi disponible dans quatre coloris, dont une nouvelle teinte verte.

Connu pour sa politique tarifaire "premium", Apple ne déroge pas à la règle. C'est ainsi que l'iPhone 11 est vendu 809 euros dans sa version 64 Gb. Apple vous propose toutefois de débourser un peu moins, en l'occurrence 629 euros après reprise de votre appareil actuel.

L'iPhone 11 Pro sera lui proposé à partir de 1 159 euros et l'iPhone 11 Pro Max à partir de 1 259 euros.

Prix iPhone 11 : 809 euros pour 64 Gb, 859 euros pour 128 Gb et 979 euros pour 256 Gb

Prix iPhone 11 Pro : 1 159 euros pour 64 Gb, 1 329 euros pour 256 Gb et 1 559 euros pour 512 Gb.

Prix iPhone 11 Pro Max : 1 259 euros pour 64Gb., 1 429 euros pour 256 Gb et 1 659 euros pour 512 Gb

L'iPhone 11 est proposé sur le site Internet du géant américain de l'e-commerce Amazon. L'iPhone 11 est proposé à partir de 809 euros, l'iPhone Pro à partir de 1 159 euros et l'iPhone Pro Max à partir de 1 259 euros.

La Fnac propose elle aussi à ses clients de mettre la main sur les derniers iPhone haut de gamme. L'e-commerçant propose l'iPhone 11 dans les trois capacités de stockage (64 Go, 128 Go,256 Go) à partir de 809 euros. Les versions 128 Go et 256 Go sont au même tarif qu'Apple, soit 859 et 979 euros. L'IPhone 11 Pro débute lui à 1 159 euros dans sa version 64 Go et monte à 1 559 euros pour la version 512 Go. Pour commander l'iPhone 11 ou iPhone 11 Pro avec la Fnac, cliquer ici.

L'iPhone SE est comme chaque nouveau smartphone d'Apple également disponible en pré-commande chez Darty. L'e-commerçant, qui s'est aligné sur les tarifs d'Apple, offre la livraison. Il propose également des package de garantie casse, pour vous prémunir de toute mauvaise surprise.

Cdiscount propose lui aussi d'acheter les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. La version 64 Go est proposée à 809 euros pour le premier, 1 159 euros pour le second. Les clients de l'e-commerçant peuvent payer ces montants en plusieurs fois pour ne pas trop solliciter leur compte en banque. Cdiscount propose également des garanties casse sur un et deux ans.

Chez Orange, l'iPhone 11 seul, en version 64 Go,e st proposé à 799,90 euros. La version Pro, elle, est à 1 149,90 euros. Pour commander l'iPhone 11 ou iPhone 11 Pro chez Orange, cliquer ici.

Chez SFR, l'iPhone 11 seul, payé en une fois, se trouve à partir de 779 euros. L'opérateur propose également des formules avec du paiement étalé sur 24 mois. Pour commander l'iPhone 11 chez SFR, cliquer ici.

Red by SFR propose l'iPhone 11 seul à 779 euros dans sa version noir avec 64 Go de mémoire. L'iPhone 11 Pro se trouve lui à 1 129 euros. Pour commander l'iPhone 11 ou iPhone 11 Pro chez Red by SFR.