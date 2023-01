"iPhone 14 : son prix descend à 880€ durant les soldes !"

IPHONE 14. Si Amazon avait déjà baissé le prix du smartphone d'Apple la semaine passée, on le trouve actuellement à son prix le plus bas chez Rakuten.

Si Apple avait participé au dernier Black Friday, aucune offre n'est en revanche visible sur son site pour cette édition des soldes d'hiver 2023. Pour autant, vous pouvez faire des économies sur l'iPhone 14 en vous le procurant chez d'autres marchands. Rakuten est actuellement le site de e-commerce qui propose le meilleur prix.

L'iPhone 14 au prix le plus bas chez Rakuten

C'est sur la marketplace de Rakuten que vous trouverez l'iPhone 14 neuf le moins cher. Le vendeur IOSAndroid propose en effet un iPhone 14 bleu de 128Go à seulement 879,99€. Si ce professionnel ne dispose pas d'une grande notoriété en dehors de cette plateforme, on peut néanmoins constater en se rendant sur sa boutique qu'il a déjà effectué plus de 5 000 ventes et qu'il a une note de 4,6/5. On sait également que les commandes sont envoyées depuis la Belgique. Rakuten propose par ailleurs d'autres offres intéressantes sur les versions Pro Max.

Le prix de l'iPhone 14 avant et pendant les soldes

Une semaine avant les soldes d'hiver, Amazon faisait déjà une offre sur ce smartphone d'Apple. Sa version en 128Go était en effet vendue à 950€ contre 1019€ chez le fabricant. Voici par ailleurs, les prix officiels des différentes versions de l'iPhone 14 sur le site d'Apple :

iPhone 14 Plus : 1 169 euros pour 128 Go, 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go

1 169 euros pour 128 Go, 1 299 euros pour 256 Go et 1 559 euros pour 512 Go iPhone 14 Pro : 1 329 euros pour 128 Go, 1 459 euros pour 256 Go, 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To

1 329 euros pour 128 Go, 1 459 euros pour 256 Go, 1 719 euros pour 512 Go et 1 979 euros pour 1 To iPhone 14 Pro Max : 1 479 euros pour 128 Go, 1 609 euros pour 266 Go et 1 869 euros pour 512 Go et 2 129 euros pour 1 To

Les points à connaître sur l'IPhone 14

Si vous hésitez entre une offre sur l'iPhone 14 et l'iPhone Pro Max, voici quelques points qui peuvent vous aider à les différencier.

iPhone 14 iPhone 14 Pro Max Ecran 6,1 pouces OLED 6,7 pouces OLED Nombre de caméras dorsales 2 x 12 Mpx 2 x 12 Mpx et 1x48Mpx Autonomie en lecture vidéo 20h 29h Mémoire 128,256 ou 512Go 128,256, 512Go ou 1 To Coloris disponibles Bleu, minuit, lumière stellaire, rouge Violet intense, or, argent, noir sidéral

Les amateurs de photographie auront donc une préférence pour l'iPhone 14 Pro Max qui possède une caméra dorsale supplémentaire et de qualité supérieure. Par ailleurs, ce modèle de smartphone dispose d'un zoom optique de plus grande amplitude (x6 contre x2).