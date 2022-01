"PS5 : Sony présente (un peu) son futur casque de réalité augmentée et un jeu exclusif"

[PLAYSTATION 5] Sony a livré de nouvelles informations sur la prochaine version de son casque de réalité virtuelle destiné à la Playstation 5. Mais ni son prix, ni sa date de sortie.

[Mis à jour le 05/01/2022 à 15h22] Sony sait manier l'art du teasing. Le constructeur a profité du CES pour donner des précisions sur le PlayStation VR2, la prochaine version de son casque de réalité virtuelle destiné à la PS5. Si on ne sait pas sa date de sortie, son prix, ni même à quoi elle ressemble, Sony à tout de même laissé filtrer quelques infos.

© Sony

Le casque (qui pourra vibrer) sera équipé d'un écran OLED 2000x2040p en 90 ou 120Hz, pour un champ de vision de 110°. Des capteurs permettront de suivre les yeux du joueur pour intensifier le calcul de la console sur cette zone et lui offrir un rendu optimal là où qu'il regarde (autrement appelé rendu féodal). Qui dit nouveau casque dit nouvelles manettes. Baptisées Playstation VR2 Sense Controllers, elles s'inspirent des manettes de la PS5 avec un design embrassant les mains afin d'être utilisées à l'aveugle et dissocier les mouvements de chaque main ou bras.

Cocorico. C'est à un studio français filiale de Playstation qu'est revenu l'honneur de montrer les capacités du casque, FireSprit sur le scène du CES. Déjà à l'origine de The Playroom VR, à l'époque inclus dans le pack du premier casque de Sony, il récidive avec Horizon Call of The Mountain, dont voici le trailer :

La Playstation 5, ou PS5, est la prochaine génération de console de Sony, après la PS4 sortie en 2013. Annoncée en juin 2020, elle est disponible depuis le 19 novembre 2020 à partir de 399 euros. Le point sur son design, ses différents modèles, ses accessoires et ses jeux.

La PS5 coûte 499 euros, ou 399 euros dans sa version Digital Edition sans lecteur Blu-Ray. Selon Bloomberg, citant des sources en interne, le coût de fabrication de la PS5 est de 450 dollars, ce qui nécessiterait de vendre la console à 470 dollars pour réaliser les mêmes marges que sur la PS4. Mais toujours selon Bloomberg, Sony a même envisagé de vendre la console à pertes, afin de s'aligner sur les prix de son concurrent Microsoft et compte sur les abonnements à son service de jeu en réseau et sur les ventes de jeux dans son magasin en ligne pour réaliser des bénéfices.

Pour quand le prochain stock de PS5 est-il prévu ?

Les stocks arrivent chez les marchands par petites quantités. Difficile de savoir quand. Méfiez vous des nombreuses rumeurs qui circulent en ligne à ce sujet : elles sont invérifiables et s'avèrent la plupart du temps fausses. Au delà de réapprovisionnements épisodique en petites quantités, il y a très peu de chances de voir un retour massif de la PS5 en stock prochainement. L'industrie technologique fait face à une pénurie de nombreux composants, dont les prix augmentent et les délais de production s'allongent. Plusieurs de ces composants sont essentiels à la fabrication de la PS5. Impossible donc pour Sony de produire massivement des consoles supplémentaires en leur absence.

Comment se procurer la PS5 ?

Comment faire pour se procurer une Playstation 5 ? D'abord, se créer un compte sur un site marchand qui en vend régulièrement : on peut notamment citer La Fnac, Micromania, Carrefour, Auchan, Amazon, Boulanger et le store de Sony. Ensuite, conserver chacune de ses pages dans des onglets ouverts dans votre navigateur. Pas la peine de rafraichir ces pages afin de tomber sur une vente. Pour ça, des services comme Dealabs ou Chocobonplan sont vos amis. Créez un compte, installez les applications sur votre téléphone, et créez des alertes qui s'afficheront dans vos notifications à chaque nouvelle vente qu'ils repéreront. Et lorsque cela arrivera, soyez réactif : allez sur votre PC ou application et commandez. Puisque vous avez déjà créé un compte, vous n'aurez pas à perdre de temps à le créer à la commande. Et si vous avez sauvegardé précédemment votre CB sur le site, vous gagnerez aussi le temps passé à le renseigner. Si la console est encore en stock au moment où vous vous cliquez sur "commander", inutile perdre du temps, chaque seconde compte ! Méfiez-vous des packs "salade-tomate-oignon" quand vous cliquerez : certains site profitent de la pénurie pour proposer des packs à plusieurs milliers d'euros avec des jeux, des télés... en plus de la console.

Design PS5

Sony a publié une vidéo dans laquelle une PS5 est entièrement démontée, permettant de mieux connaître ses composants. Tout d'abord, les tuiles qui la recouvrent sont clipsables et détachables sans outils. On découvre également l'ajout de deux attrape-poussière, permettant de retenir la plupart des poussières accumulées au même endroit, puis de l'aspirer facilement. L'une des raisons de l'impressionnante taille de la console est son énorme ventilateur de refroidissement. Selon les premiers retours de tests au Japon, cela en valait la peine : la console serait bien plus silencieuse que ses précédentes versions. Toutefois, le bruit semble être inégal selon les consoles. D'après les constatations du site Les Numériques, les PS5 ne sont en effet pas toutes équipées du même ventilateur, l'un étant plus bruyant que l'autre, même si les progrès demeurent conséquents par rapport à la PS5. Sony a par ailleurs précisé que le fonctionnement de ce ventilateur sera davantage optimisé à l'avenir via des mises à jour logicielles, comme c'est fréquemment le cas sur PC pour de nombreux composants. La PS5 dispose également de ports permettant d'ajouter un disque dur afin d'augmenter sa capacité de stockage.

Interface PS5

Sony a dévoilé mi-octobre 2020 la nouvelle interface qui accompagnera la PS5. Plus ergonomique, elle doit permettre aux joueurs de passer moins de temps dans les menus et d'accéder à davantage de fonctionnalités en jeu. L'une des nouveautés est un système de cartes qui permet au joueur de voir et de reprendre des activités récentes, comme retourner sur un jeu directement au milieu d'une partie, consulter ses dernières vidéos ou captures d'écran, voir ses derniers trophées gagnés, mais aussi accéder à des infos des développeurs des jeux auxquels on joue. Il est aussi possible d'afficher pendant une partie un petit rectangle n'importe où sur l'écran permettant de suivre l'activité d'un ami, par exemple la diffusion en direct de sa partie.

Manette de la PS5

La manette de la PS5. © Playstation

Comme à chaque sortie de console, Sony met aussi à jour sa manette. Baptisée DualSense, la manette de la PS5 est plus légère et aura une meilleure autonomie que celle de la PS4, selon Sony. Ses gâchettes arrière devraient permettre différentes intensités de pression, ce qui pourra trouver des applications dans certains jeux. Pour la première fois, les boutons "triangle", "rond, "carré" et "croix", inchangés depuis la PS1, perdent leurs couleurs. La manette dispose d'un micro intégré, ce qui permettra de parler sans avoir de casque. D'après les premiers retours de testeurs, l'appareil fonctionne aussi sur PC et Android, bien que la fonctionnalité ne soit pas mise en avant par Sony. L'entreprise japonaise a également conçu une station permettant de connecter deux manettes à la verticale pour les charger (vendue séparément à 29,99 euros). La manette de la PS5 est commercialisée à 69,99 euros (une seule manette est fournie à l'achat de la console). Elle est pour l'instant seulement disponible en blanc, mais Sony pourrait également en sortir une version noire, si l'on en croît plusieurs fuites issues de documents de certification. A noter que les manettes de PS4 sont compatibles avec la PS5.

Le journaliste Geoff Keighley a pu prendre en main pour la première fois la manette de PS5 lors d'une diffusion en direct le 17 juillet sur YouTube. La vidéo ci-dessous (en anglais) permet de mieux se rendre compte de sa taille en conditions réelles, et en comparaison avec la manette de la PS4. Le journaliste a également pu tester la manette sur le jeu Astro's Playroom. Selon lui, la manette de PS5 est légèrement plus lourde, mais plus facile à prendre en main grâce à sa plus grande taille. Il met également en avant la qualité du fameux retour haptique de la manette, une sorte de vibration améliorée qui procure différentes sensations en fonction des actions effectuées (sur Astro's Playroom, il a pu ressentir la différence entre traverser une tempête de sable et un sol enneigé).

PS5 Digital Edition

La PS5 Digital Edition est une version moins chère (399 euros, contre 499) de la console sans lecteur Blu-Ray. Cela veut dire que tous les jeux de la console devront être achetés en version numérique et téléchargés. Moins coûteuse à produire, la console est donc vendue moins chère. Mais Sony y trouve aussi un intérêt économique : l'absence de lecteur Blu-Ray rendra impossible les prêts de jeux entre joueurs ainsi que l'achat de jeux d'occasion. Elle incitera aussi davantage à acheter ses jeux sur le magasin en ligne de Sony depuis la console.

La PS5 est-elle compatible avec les jeux de PS4 ?

Sony a expliqué que les jeux de PS4 seraient compatibles avec la PS5, qu'il s'agisse de jeux physiques ou numériques. Cependant, chaque jeu devra être adapté individuellement par son éditeur et selon son bon vouloir. Dans un premier temps, une centaine de jeux parmi les plus populaires de l'histoire de la PS4 seront concernés, avant un élargissement jusqu'à 4000 titres, affirme Sony. Les jeux de PS1, PS2 et PS3 ne seront pas compatibles avec la PS5. A noter qu'il n'est actuellement pas certain que les joueurs puissent transférer leurs sauvegardes de jeux PS4 vers la PS5 pour reprendre leur partie là où ils l'avaient laissée sur l'ancienne console. Sony a affirmé que ce serait le cas, mais plusieurs studios ont expliqué que ce ne serait pas possible sur leurs jeux.

Outre cette rétrocompatibilité, un nombre plus limité de jeux achetés sur PS4 pourront bénéficier d'une mise à jour gratuite vers leur version pour PS5, permettant ainsi d'augmenter leurs performances, au lieu de simplement lancer un jeu de PS4 sur une PS5. A noter que si le jeu de PS4 était en version physique, il faudrait disposer d'une PS5 avec lecteur Blu-Ray pour être éligible à la mise à jour. Voici la liste des jeux concernés :

Assassin's Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Doom Eternal

Far Cry 6

FIFA 21

Madden NFL 21

Marvel's Avengers

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza : Like a Dragon

PS5 VS Xbox Series X

La PS5 fera face à la concurrence de la Xbox Series X, la nouvelle console de Microsoft, qui sortira elle-aussi en novembre 2020. Premier élément de comparaison : le prix. Si l'on compare les prix de la PS5 à ceux de la Xbox, Sony se trouve dans une position ambivalente. Dans l'absolu c'est bien Xbox qui propose la console la mois chère, et de loin, avec sa Xbox Series S à 299 € euros. Ne disposant pas de lecteur Blu-Ray, elle est aussi bien moins puissante et ne permettra donc de lire des jeux qu'en résolution 1440p plutôt qu'en 4k comme sur les autres modèles Xbox et Playstation. Mais si l'on compare les autres consoles, l'avantage est bien du côté de Sony. Si les deux consoles les plus chère des concurrents, la Xbox Series X et la PS5 Standard, sont au même prix (499 euros), il existe une autre version de la PS5, la Digital Edition, sans équivalent chez Xbox. En sacrifiant le lecteur Blu-Ray mais en conservant les mêmes performances, elle est vendue pour 100 euros de moins (399 euros). A puissance équivalente, c'est donc bien Sony qui propose la console la moins chère.

En termes de performances, des différences existent entre les deux consoles. Le processeur de la PS5 (3,5 GHz) est un peu moins puissant que celui de la Xbox Series X (3,8 GHz). Même chose pour la carte graphique : 12 TFLOPS en performance brute chez Xbox, 10,28 chez Playstation. Leurs RAM (mémoires vives) sont en revanche identiques, à 16 Go. La PS5 possède un plus petit disque dur que la Xbox : 825 Go contre 1 To. Si l'on prend en compte les énormes fichiers d'installation de la console, qui ne peuvent être supprimés, il reste seulement 664 Go d'espace libre effectif sur la PS5, contre 800 Go sur la Xbox Series S. Le disque dur de la PS5 est en revanche plus rapide que celui de sa concurrente, ce qui devrait permettre des temps de chargements plus courts. Pour le catalogue de jeux, l'avantage est toujours côté de Sony, la PS5 possédant davantage d'exclusivités, bien qu'Xbox a considérablement amélioré son catalogue de jeux exclusifs par rapport à ses précédents lancements de consoles.

Les accessoires de la PS5

La caméra, la station de recharge, le casque et la télécommande de la PS5. © Sony

En plus de la manette, Sony a conçu de nombreux accessoires pour la PS5, tous vendus séparément. Comme une station de recharge capable de charger deux manettes à la fois sans qu'il soit nécessaire de les connecter à la console. Le casque sans fil avec micro intégré Pulse 3D est proposé aux joueurs souhaitant communiquer durant les parties en ligne et avoir une bonne isolation de leur environnement extérieur. Pour faciliter la navigation dans les menus de la console et s'en servir davantage comme d'une box Internet, une Télécommande Media peut remplacer la manette. Elle permet également de contrôler le volume et l'alimentation de certains téléviseurs compatibles. Enfin, Sony a conçu une caméra HD pour les streamers, ces joueurs qui filment et diffusent leurs parties en ligne, qui permet de synchroniser la vidéo du joueur avec celle de sa partie sur la console pour en faire une seule vidéo.

Playstation Plus

Playstation Plus est l'abonnement mensuel nécessaire pour utiliser les fonctionnalités en réseau de la plupart des jeux de PS5. Il coûte 8,99 euros par mois, mais peut aussi être facturé avec des réductions tous les trois mois (24,99 euros) ou une une fois par an (59,99 euros). L'abonnement Playstation Plus donne également droit tous les mois à quelques jeux gratuits sur PS4 et PS5 (les jeux PS4 sont jouables sur PS5). Ils restent jouables pour toujours, tant que le joueur conserve son abonnement à Playstation Plus. Les joueurs doivent au moins ajouter le jeu à leur bibliothèque, sans forcément le télécharger, durant le mois pendant lequel il est proposé gratuitement. Il sera impossible de se le procurer gratuitement à partir du mois suivant, une fois que la sélection aura changé.

Jeux gratuits Playstation Plus janvier 2022 :