Votre facture d'électricité est trop élevée ? Vérifiez que votre compteur Linky calcule bien votre consommation

Vous payez plus d'électricité que vous en consommez ? Votre compteur Linky est peut-être mal raccordé. Voici deux méthodes simples qui permettent d'identifier les anomalies potentielles.

La crise énergétique pousse les particuliers à être de plus en plus attentifs à leur facture d'électricité. Leur préoccupation majeure ? Déterminer comment baisser leurs consommations pour réduire le montant à payer. Mais attention, l'effort sera vain si le compteur est mal raccordé et que les consommations de votre voisin vous sont facturées.

L'origine de ce problème vient essentiellement de la pose du compteur par les techniciens d'Enedis ou leurs sous-traitants. En six ans, entre 2015 et 2021, ces derniers ont installé 35 millions de nouveaux compteurs communicants. Un déploiement massif qui a pu occasionner des erreurs. À la différence de ses aînés à disque, le nouveau compteur d'Enedis nécessite, une fois les câbles raccordés, d'être programmés avec le Point de Livraison (PDL) correspondant au bon logement. Il est arrivé que les techniciens inversent deux programmations en injectant le PDL du client sur le compteur du voisin. Si la plupart de ces erreurs d'installation ont pu être détectées et corrigées rapidement, il est possible de contrôler que l'électricité qui vous est facturée est bien celle consommée.

La première chose à faire pour s'assurer du bon raccordement est de prendre connaissance de votre PDL (aussi appelé PRM, pour Point de Référence Mesure) sur l'écran du Linky. Sur votre compteur Linky, appuyez sur le bouton + et faites défiler les informations jusqu'à voir apparaître "numéro de PRM". Ce numéro à 14 chiffres est unique et identifie un point de livraison au réseau de distribution. Ensuite, sur votre facture, cherchez ce numéro, en général dans l'encadré à gauche. Il doit être strictement identique à celui de votre compteur. En plus du PDL/PRM, vous pouvez vérifier le numéro de série du compteur. Ce dernier, lui aussi à 14 chiffres, est physiquement imprimé sur le compteur au-dessus de l'écran. Vous devez également pouvoir le retrouver sur votre facture. La cohérence de ces informations vous garantit d'être facturé sur la consommation enregistrée par l'appareil.

Une méthode complémentaire pour contrôler que Linky alimente bien votre logement et lui seul consiste à couper l'alimentation et vérifier l'absence de puissance enregistrée par l'appareil de mesure. Pour ce faire, faites défiler les informations du Linky jusqu'à voir apparaître "PUIS APP SOUTIR" (pour puissance apparente soutirée). Si vous consommez de l'électricité au même moment, la valeur sur l'écran est non nulle et fluctue en fonction des appareils allumés. Coupez alors l'alimentation de votre logement en abaissant le levier de votre disjoncteur d'abonné. Sur l'écran du Linky, la puissance soutirée doit tomber à zéro. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre compteur est mal raccordé.