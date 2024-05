En investissant dans Subeca, Suez ouvre le réseau Sidewalk d'Amazon au smart metering

Le groupe français de gestion de l'eau et des déchets annonce à l'occasion de Vivatech une prise de participation dans les deux sociétés nord-américaines Airex Energie et Subeca, pour un montant total de 8 millions d'euros.

Vivatech marque un coup d'accélérateur pour les greentech. Parmi les annonces pendant l'événement : celle de Suez dans la décarbonation et le smart metering. Le groupe français de gestion de l'eau et des déchets investit dans les deux sociétés nord-américaines Airex Energie, qui produit un charbon d'origine végétale (biochar) à partir de résidus forestiers et agricoles, et Subeca, qui développe des compteurs d'eau intelligents compatibles avec le nouveau réseau Amazon Sidewalk, pour un montant total de 8 millions d'euros.

Suez a mené ce financement en série A aux côtés d'Amazon's Climate Pledge Fund, le fonds d'investissement dans la climate tech d'Amazon, et Burnt Island Ventures, un investisseur venture dans le secteur de l'eau. Le groupe français a déboursé deux millions de dollars pour prendre part à la levée de fonds de six millions de dollars de Subeca, et huit millions de dollars canadiens (plus de 5 millions d'euros, ndlr) pour celle d'Airex Energies. "La stratégie de Suez est de prendre une participation minoritaire pour ne pas casser le modèle des start-up tout en les aidant au début des ventes. C'est le moment où il y a le plus de synergies entre une start-up et un grand groupe", précise Jérôme Bailly, directeur de l'innovation chez Suez.

Cet investissement dans Subeca, qui s'inscrit dans la démarche d'open innovation de Suez, confirme l'importance de l'IoT dans l'adaptation au changement climatique. Suez rappelle que la télérelève permet d'économiser jusqu'à 16% des volumes grâce à la détection des fuites et au suivi des usages. "Les compteurs communicants, qui permettent la détection de fuites, sont loin d'être un gadget", assure Jérôme Bailly, qui mise sur ces appareils pour analyser les usages et diviser par deux les consommations d'eau.

40 000 nouveaux compteurs d'eau à installer

Implantées au Etats-Unis où l'entreprise a acquis Optimatics, les équipes de Suez ont rencontré Subeca en milieu d'année 2023 et ont été séduites par l'absence d'infrastructure réseau à installer de la solution. La particularité de Subeca, basée à Dallas dans le Texas, est en effet d'avoir développé un compteur d'eau communicant avec le réseau IoT Sidewalk d'Amazon. Ce réseau à basse consommation d'énergie, lancé fin 2020 sur le continent américain pour la smart home, fonctionne sur un réseau maillé mesh, s'appuyant sur les millions d'objets grand public Amazon installés dans les foyers américains pour étendre sa couverture. Il offre un taux de couverture de 90% de la population aux Etats-Unis. "La participation d'Amazon au tour de table nous assure que l'entreprise ne délaissera pas ce nouveau réseau IoT", souligne Jérôme Bailly.

Avec ce produit et ce réseau IoT, Suez mise sur l'essor de la technologie. "Subeca démarre tout juste sa commercialisation. Nous faisons un grand pari sur l'adoption par les consommateurs et utilities américains de cette technologie nouvelle", confie Jérôme Bailly. Le groupe évalue l'installation de 40 000 nouveaux compteurs d'eau auprès de services publics et d'entreprises et anticipe de belles perspectives dans les collectivités de taille intermédiaire. "La solution IoT de Subeca apporte un déploiement plus simple et plus économique pour le comptage de l'eau", indique Jérôme Bailly. Le particulier n'a qu'à scanner le QR-code présent sur le boîtier du compteur de Subeca pour accéder à sa consommation, à la détection de fuite d'eau et à des tableaux de bord pour mieux gérer son utilisation de l'eau.

Suez entend également par cette opération affirmer son positionnement dans le digital. "Pour être crédible dans la tech, il faut être présent aux Etats-Unis, nous nous focaliserons sur ce marché avec Subeca", explique Jérôme Bailly. Suez compte par ailleurs diversifier dans le monde sa gamme de produits IoT au-delà de son réseau IoT Wize. Le groupe s'est notamment associé en avril dernier à Vodafone pour utiliser le NB-IoT dans la télérelève. Subeca participe à cette stratégie avec Sidewalk. Le groupe opère plus de 6 millions de compteurs d'eau intelligents dans le monde. L'équipe de Jérôme Bailly prépare en parallèle un nouveau projet d'investissement en France, mais pas dans le digital.