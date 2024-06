Linxea ne marche plus, les clients s'inquiètent pour leur argent

Assurance-vie, PER et autres placements financiers sont inaccessible sur Linxea. Les 100 000 clients de la plateforme en ligne redoutent un bug ou un piratage.

Des centaines de milliers d'euros épargnés et devenus... inaccessibles ! Depuis plusieurs jours les 100 000 clients utilisant la célèbre plateforme d'épargne en ligne Linxea ne peuvent plus avoir accès à leurs comptes. En clair, ils ne peuvent pas gérer les sommes placées dessus via le site de Linxea. Tous les produits d'épargne sont concernés : plan épargne retraite (PER), assurances-vie, SCPI, placement financier... pour un total de 3,5 milliards d'euros d'encours.

Concrètement, ils ne peuvent pas déposer de l'argent, ni faire des virements, ni consulter leur compte, et encore moins retirer leurs sous. En cause, le site internet de Linxea a longtemps été hors service. Sur divers forums d'association de consommateurs et sur les réseaux sociaux, des clients expliquent que la page internet du site ne cesse de "charger indéfiniment". Au bout d'un certain temps, elle affiche un écran noir et seul le message suivant apparaît : "Ce site est inaccessible".

D'autres clients, un peu plus chanceux, affirment pouvoir se connecter au site Internet, mais pas à leur espace client. Difficile dès lors de gérer ses comptes et ses produits d'épargne... Une situation que de nombreuses personnes jugent inquiétante. D'autant que cette impossibilité d'accès ne concerne pas que le site internet linxea.com. L'application mobile est également devenue introuvable. Elle n'apparaît plus sur le Play Store pour les utilisateurs de téléphone Android, ni sur l'Apple Store pour celles et ceux qui possèdent un IPhone.

Le bug de cette plateforme surprend d'autant plus les clients qu'elle jouit, en temps normal, d'une excellente réputation. Des commentaires élogieux à propos de son service client, 4,3 étoiles sur 5 sur le site d'avis Trustpilot... De nombreuses personnes s'interrogent donc sur la raison des problèmes de connexion. Sur le forum du site MoneyVox un internaute se questionne "Impossible de se connecter à l'espace Linxea et l'application a disparu du playstore, mais que se passe t il ? Plantage ?" tandis qu'un autre lui répond "Oui, en effet, peut-être un piratage".

Pour l'heure, l'accès au site de Linxea semble rétabli. Néanmoins, un message d'alerte, dans un encadré rouge, apparaît dès que l'on se connecte à la page d'accueil du site : "Nous rencontrons actuellement des problèmes techniques qui peuvent rendre l'accès aux tunnels de souscription et aux espaces clients impossible. Nos équipes sont actuellement en train de résoudre le problème. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Vous pouvez effectuer vos opérations directement sur les sites des assureurs".

Ainsi, pour consulter son contrat d'assurance-vie, par exemple, il est possible d'y avoir accès en passant directement par les assureurs, comme Crédit Mutuel ou Générali, et non par la plateforme Linxea. Contacté par le JDN afin d'en savoir plus, Linxea n'a pas répondu à notre sollicitation.